Vlhová je jedenásta po 1. kole slalomu, na čele Shiffrinová

Are 11. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej dvadsiatky 1. kola slalomu Svetového pohára vo švédskom Are na 11. mieste. Na suverénnu líderku Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila 2,15 sekundy. Druhá bola domáca Anna Swennová Larssonová s mankom 69 stotín, na treťom miesto figurovala Švajčiarka Wendy Holdenerová so stratou 0,94 s.



Vlhová mala výborný štart, od úvodu mala ideálny rytmus, bránkami prechádzala ľahko a plynulo. Pred tretím meraným medzičasom však urobila obrovskú chybu, keď vyletela zo stopy. Dokázala sa vrátiť, no nabrala veľkú stratu, ktorú mierne skresala v záverečnej pasáži.



Zaváhaniu sa nevyhla ani ďalšia z favoritiek Lena Dürrová z Nemecka, ktorá nabrala stratu na Američanku 1,62 sekundy a pokračuje aj trápenie Katariny Liensbergerovej. Rakúšanka skončila za Vlhovou, jej strata na Shiffrinovú bola 2,93 s. V druhom kole (13.30 h) sa nepredstaví Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá po chybe minula bránku.