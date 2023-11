Vlhová má šiesteho soba, do zbierky pribudla Zuzana

Na snímke uprostred slovenská lyžiarka Petra Vlhová spolu s realizačným tímom oslavuje s mužom v kostýme Santa Clausa a sobíkom na pódiu víťazstvo v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi v sobotu 11. novembra 2023. Foto: TASR/AP

Levi 11. novembra (TASR) - Petra Vlhová potvrdila, že jej svah v Levi náramne sedí. Slovenská lyžiarka slávila v tomto fínskom stredisku už svoj šiesty slalomový triumf a v počte víťazstiev sa vyrovnala najúspešnejšej Američanke Mikaela Shiffrinovej. Tá v sobotu obsadila až štvrtú priečku a zastavila sériu pódiových umiestnení v slalomoch Svetového pohára, v predošlých ôsmich bola zakaždým v prvej trojke. Vlhová vďaka suverénnemu prvenstvu získala do zbierky už šiesteho soba, ktorému dala meno Zuzana.Dvadsaťosemročná slovenská reprezentantka v úvodnom slalome sezóny 2023/2024 totálne dominovala, viedla už po 1. kole, keď mala na druhú Lenu Dürrovú k dobru 18 stotín. V druhom kole svoj náskok ešte zveľadila, opäť predviedla najlepšiu jazdu a napokon triumfovala o priepastných 1,41 sekundy pred Nemkou. V Levi nadviazala na svoje prvenstvá z roku 2017 a dvakrát v rokoch 2020 a 2021. "Bola som sama veľmi prekvapená, že som vyhrala s takým výrazným rozdielom. Moje pocity po jazde nezodpovedali tomu, čom som videla v cieli na svetelnej tabuli. V prvom rade sa, samozrejme, veľmi teším, každé víťazstvo je iné, úžasné. Máme za sebou naozaj skvelú prípravu, odviedli sme dobrú robotu. Cítim sa skvelo, teším sa z toho, že môžem byť na lyžiach, že si to môžem užívať," povedala po pretekoch pre JOJ Šport.Vlhová v druhom kole nijako nekalkulovala a ešte vygradovala svoj výkon. Od úvodu nasadila vysoké tempo, dala si pozor aj na kritický prechod do strmej časti, zvládla všetky terénne vlny a do cieľovej roviny si zobrala veľkú rýchlosť: "Úprimne, nečakala som taký náskok. Každý športovec aj na tej vrcholnej úrovni, aj tí najlepší, majú pochybnosti. Tréningy nám ukazovali, že som veľmi rýchla, ale snažila som sa byť nohami pevne na zemi. Toto som určite nečakala, pretože ostatné baby sú rýchle, čo potvrdilo aj prvé kolo. Išla som si len svoje, bola som v kľude a chcela som podať svoju jazdu. Som veľmi rada, že to vyšlo." V cieli jej aplaudovala početná skupina slovenských fanúšikov, ktorí neváhali vycestovať za slovenskou lyžiarskou jednotkou až za polárny kruh. Pri dekorovaní víťazky viackrát skandovali jej meno: "Boli tu aj nejakí Slováci, z čoho sa veľmi teším. Ďakujem všetkým, ktorí mi fandili. Verím, že si to všetci užili."Olympijská šampiónka z Pekingu slávila svoje celkové 29. víťazstvo v prestížnom seriáli, jubilejné dvadsiate v slalome. Na konte má už 68 pódiových umiestnení, z toho 42 vo svojej najsilnejšej alpskej disciplíne. Po úvodných dvoch súťažiach vedie celkové poradie SP so ziskom 160 bodov, sezónu odštartovala tretím miestom v októbrovom obrovskom slalome v rakúskom Söldene.Ako už býva v Levi zvykom, víťazka dostane od organizátorov ako darček živého soba z miestneho stáda. Vlhová si prevzala v sobotu už svojho šiesteho. Po Igorovi, Pepim, Lujze, Michalovi a Borisovi jej pribudla do zbierky Zuzana: