Vlhová na čele po prvom kole slalomu v Soldeu

Soldeu 18. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele sobotného finálového slalomu Svetového pohára. V andorrskom Soldeu viedla si v prvom kole vytvorila náskok 32 stotín sekundy pred Chorvátkou Leonou Popovičovou, tretia bola Švédka Anna Swennová Larssonová s mankom 56 stotín. Držiteľka malého glóbusu a celková víťazka SP, Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala priebežne na štvrtom mieste (+0,59).



Dvadsaťsedemročná slovenská reprezentantka otvorila preteky v hornej plochej časti držala rytmus. Aj po prechode do strminy mala plynulé oblúky a rutinérsky si poradila aj s dvoma extrémne zatvorenými bránkami. Jubilejný 200. štart v kariére SP jej v prvej jazde vyniesol veľmi dobrú pozíciu na druhé víťazstvo sezóny, 2. kolo nasledovalo o 13.30 h.



"Lyžovala som dobre. Snažila som sa využiť číslo, pretože som vedela, že sa trať bude zhoršovať. Dala som do toho všetko a počúvala som, čo mi povedali tréneri pred jazdou. Strmé úseky mi vyšli veľmi dobre. Druhé kolo bude naozaj ťažké a bude to boj. Dám do toho maximum a uvidíme ako to dopadne," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.



Shiffrinová viedla po troch medzičasoch, na všetkých tesne. V dolnej časti však zaváhala, urobila niekoľko chýb a stratila tam viac ako sedem desatín. Prekonali ju Swennová Larssonová a Popovičová, ktorým lepšie vyšla záverečná časť prvého kola. Viac ako sekundu stratila piata Wendy Holdenerová.