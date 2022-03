Vlhová si chytila druhú priečku po 1. kole slalomu v Are

Are 12. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotňajšieho slalomu Svetového pohára na druhom mieste. Vo švédskom Are pred ňou viedla o osem stotín sekundy Nemka Lena Dürrová. Za Vlhovou bola priebežne tretia Mikaela Shiffrinová z USA so stratou 25 stotín.



Už istá držiteľka malého glóbusu za slalom neodštartovala ideálne. Vlhová mala na prvom medzičase stratu 20 stotín a tú postupne nabaľovala. Na treťom už strácala 72 stotín. Spodnú pasáž trate však vylepšila na maximum a napokon výrazne skresala stratu na líderku.



Prvé kolo bolo vyrovnané, odstupy medzi pretekárkami neboli výrazné. Deviata Američanka Moltzanová strácala 65 stotín, výraznejší odstup mala až desiata Slovinka Andrea Slokarová (+1,04 s). Štartovať mala aj domáca Sara Hectorová, ale po včerajšom páde v obrovskom slalome si chce doliečiť menšie zranenie. Druhé kolo bolo na programe od 13.45 h.