Vlhová nedokončila sobotný slalom v Are

Are 11. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila sobotné preteky v slalome na podujatí Svetového pohára vo švédskom Are. Po chybe pred tretím meraným medzičasom minula bránku a do cieľa 2. kola sa nedostala.



Slovenka urobila veľkú chybu aj v prvom kole, tá ju pripravila o lepšie umiestnenie. Na líderku Shiffrinovú stratila 2,15 sekundy a obsadila 12. miesto. Zaváhaniu sa nevyhla ani v úvode druhého kola, stratené stotiny chcela dohnať riskantnejšou jazdou, ktorá ju napokon zradila. Vlhová naposledy nedokončila slalom SP v novembri 2019 vo fínskom Levi, keď v druhom kole spadla.