Vlhová nezískala slalomový titul: Katharina bola príliš silná

Cortina d'Ampezzo 20. februára (TASR) - Sériu slalomových triumfov Mikaely Shiffrinovej na majstrovstvách sveta neprerušila Petra Vlhová, ale Katharina Liensbergerová. Slovenská lyžiarka napriek tomu po zisku dvoch strieborných medailí odchádza z Cortiny d'Ampezzo spokojná a odhodlaná bojovať v závere sezóny o svoj najväčší cieľ - veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.



Vo svojej najúspešnejšej disciplíne z pohľadu víťazstiev v pretekoch SP si Vlhová polepšila o jednu pozíciu v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom. Veľkú americkú rivalku, ktorá skončila tretia, zdolala výrazne o 98 stotín, nestačila však na suverénnu Rakúšanku. Tá bola v sobotnej súťaži najrýchlejšia v oboch kolách a vyhrala so sekundovým náskokom. "Boli to dobré majstrovstvá sveta, ale nie dokonalé, pretože Katharina bola príliš silná, prišla sem s veľkou formou. Dve medaily sú pekné a z Cortiny odchádzam spokojná," povedala Vlhová, ktorá v talianskom stredisku získala striebro aj v alpskej kombinácii: "Na konte mám už šesť medailí z MS, myslím si, že je to fajn. Vždy to môže byť lepšie, ale som veľmi šťastná. Každý vie, že možno som chcela viac, ale dnes to bolo veľmi ťažké. Mám toho naozaj dosť, dva týždne som tu musela byť koncentrovaná a dávať do toho všetko. Dnes bolo veľmi teplo, pre mňa je to trošku zabijak. Bolo ťažké sa koncentrovať."



Po vrcholnom podujatí sa 25-ročná Slovenka opäť zameria na prestížny seriál. Celkové poradie SP vedie jedenásť pretekov do konca ročníka o 42 bodov pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, dvojnásobnou šampiónkou z Cortiny. Na čele hodnotenia slalomu je o 40 bodov pred Liensbergerovou. V tejto disciplíne obhajuje malý glóbus, pôjdu sa ešte štyri súťaže, najbližšie začiatkom marca na Vlhovej domácom snehu v Jasnej. Na budúci týždeň sa lyžiarky vrátia do Talianska na rýchlostné disciplíny do Val di Fassa: "Boj v celkovom poradí SP bude ešte nesmierne tesný, všetky súperky sú veľmi silné. Nechcem myslieť príliš dopredu, čaká na mňa veľmi náročný mesiac. Teraz si trošku oddýchnem, potrénujem a pôjdeme do Talianska."



Liensbergerová síce čaká na svoje premiérové víťazstvo v pretekoch SP, vo všetkých piatich doterajších slalomoch zimy sa však umiestnila na pódiu. V predchádzajúcich troch súťažiach bola zakaždým druhá, za Švajčiarkou Michelle Gisinovou, Vlhovou i Shiffrinovou a na MS sa už dočkala. "Špeciálne na túto súťaž sme sa pripravovali. Ani neviem, čo mám povedať. Pre tieto preteky som urobila maximum, skúsila som všetko a teraz som taká šťastná, že to neviem sformulovať do slov. Keď po niečom veľmi túžite, môžete to dosiahnuť," vyhlásila 23-ročná Liensbergerová pre portál laola1.at. Muselo sa s ňou rátať, čo potvrdzovala počas celého druhého týždňa. V paralelných pretekoch sa radovala spoločne s Taliankou Martou Bassinovou, v obrovskom slalome jej na treťom mieste chýbalo na víťazstvo iba deväť stotín.



Shiffrinová nebola sklamaná, hoci nedobyla historický piaty slalomový titul po úspechoch v rokoch 2013, 2015, 2017 aj 2019: "Videla som, že Katharina je výborne rozbehnutá. Ukázala to už v obrovskom slalome a v sobotu to potvrdila." Američanka načala druhú desiatku kovov zo svetových šampionátov (bilancia 6-2-3), no najmä na medailu premenila každý zo štyroch štartov v Cortine. V sezóne, keď vo SP jazdí iba technické disciplíny, si na MS zvolila najnabitejší program. Vyhrala kombináciu, striebro si odniesla z obrovského slalomu a bronz si vybojovala aj v super-G.



"Nikdy v minulosti by som sa neodvážila povedať, že môžem získať štyri medaily na jedných MS. Snívala som o tom a je pre mňa špeciálne, že som dokázala lyžovať tak, aby sa mi to podarilo," povedala Američanka, ktorá sa od vlaňajška vyrovnáva s tragickým úmrtím otca: "Pravdepodobne to už nikdy nebude 'normálne', ale 'normál' sa stále mení. Niektoré dni sú dobré a v iné mám pocit, akoby ma prešiel autobus. Tieto dva týždne boli skvelé, každý deň som sa mohla na niečo tešiť. Určite som za všetko vďačnejšia než pred rokom."