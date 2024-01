Vlhová o zlomenej bránke: Ak by šla pod lyžu, tak vypadnem

Flachau 17. januára (TASR) - O veľkom šťastí hovorila slovenská lyžiarka Petra Vlhová po dojazde utorňajšieho nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom stredisku Flachau. Pri prejazde jednej z brán ju zlomila a mala šťastie, že jej nepadla pod lyžu. V opačnom prípade by preteky podľa vlastných slov nedokončila.



Na víťazku Mikaelu Shiffrinovú napokon stratila 27 stotín a skončila druhá. "Pri tej zlomenej bránke som mala veľké šťastie, že mi nepadla pod lyžu, lebo by som asi vypadla. Bol to boj, napokon je z toho druhé miesto. Som trochu nahnevaná, každá chce zvíťaziť, ale taký je šport," uviedla Vlhová.



Američanka si pripísala 94. triumf v prestížnom seriáli, tretia skončila Sara Hectorová zo Švédska s odstupom 1,11 sekundy. "Chcela som vyhrať, ale prvá môže byť len jedna. Ale cítim sa dobre, lyžujem dobre a uvidíme, ako to bude vyzerať cez víkend," povedala.



Trať vo Flachau nebola podľa nej tento rok náročná, hoci problémy robila viacerým pretekárkam a päť z nich nedokončilo 2. kolo: "Tento rok to tréneri nepostavili ťažko, ale jazdíme to, čo je postavené. Prvé kolo bolo ľahšie, hlavne som chcela púšťať lyže, bolo to ľahšie ako na prehliadke. Druhé kolo som bojovala, dala som do toho všetko, ale napokon som bola pomalšia."



Vlhová viedla po 1. kole o sedem stotín sekundy pred svojou americkou rivalkou, no v druhom bola niečo pomalšia. "Druhé kolo bolo zatočenejšie. Nič špeciálne, ale mala som pocit, že mám problém s rovnováhou a dávalo ma dopredu a dozadu a strácala som líniu. Podmienky boli dobré, sneh sa menil, bol agresívny a ľadový, ale celkovo to bolo super. Bola zima, bola to všetko v poriadku."



V rakúskom stredisku panovala tradične výborná atmosféra a opäť mali prevahu slovenskí fanúšikovia. V Jasnej to bude pre Vlhovú ešte príjemnejšie. Pretekov v domácom prostredí sa nevie dočkať: "Ja si ani neviem predstaviť, čo tam bude. Ale samozrejme sa teším, bude to skvelé a bude tam veľa ľudí. Veľmi sa teším a v prvom rade sa budem snažiť lyžovať čo najlepšie a čo najrýchlejšie."







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/