Vlhová obsadila po 1. kole slalomu v Kranjskej Gore druhé miesto

Kranjska Gora 9. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára druhá. V slovinskom stredisku Kranjska Gora viedla s náskokom ôsmich stotín Švajčiarka Wendy Holdenerová. Tretia bola so stratou 25 stotín Američanka Mikaela Shiffrinová



Vlhová vyrazila na trať, ktorú staval jej tréner Mauro Pini, ako šiesta v poradí. Na medzičasoch si držala tesný náskok pred Holdenerovou, no v záverečnom úseku mierne stratila. Vlhová v tejto sezóne vyhrala štyri z piatich slalomov SP. Shiffrinová, ktorá je v priebežnom hodnotení disciplíny druhá, odštartovala hneď za Slovenkou a zaostala za ňou o 17 stotín



Preteky nedokončila Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá dostala "špicara" už na štvrtej bránke. Ako druhá z prvej pätnástky vypadla Češka Martina Dubovská. V Slovinsku sa pôvodne malo súťažiť v Maribore, no podujatie presunuli do Kranjskej Gory pre teplé počasie.



Slalomová trať robila problémy viacerým lyžiarkam, Vlhová v mixzóne po 1. kole pre slovinskú televíziu RTVSLO uviedla: "Išlo sa mi dobre, dala som do toho všetko, ale trať je katastrofálna. Nie je to trať hodná Svetového pohára."