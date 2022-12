Vlhová po prvom kole: Spravila som viacero chýb

Semmering 28. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na siedmom mieste po 1. kole stredajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. V rakúskom Semmeringu viedla Švajčiarka Lara-Gutová Behramiová s náskokom 22 stotín pred víťazkou utorňajších pretekov Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia bola s odstupom 81 stotín Talianka Marta Bassinová, Vlhová stratila na líderku 1,42 s.



Slovenka nevyťažila z toho, že trať 1. kola staval jej asistent trénera Matej Gemza. Na druhom medzičase mala už takmer sekundové manko na Gutovú-Behranmiovú a jej strata ešte narástla. "Nebolo to úplne ideálne. Snažila som sa zopakovať jazdu z utorňajšieho 2. kola, no spravila som tam viacero chýb. Snažila som sa bojovať. Pódium nie je ďaleko. Všetko je možné, uvidíme," uviedla Vlhová pre RTVS.



Gutovej-Behramiovej zľadovatená trať sadla a v cieli bol z toho suverénne najrýchlejší čas, ktorý neohrozila ani Shiffrinová. Američanka rovnako ako v utorok najlepšie zvládla hornú pasáž, no v ďalších sektoroch trate za Švajčiarkou zaostala. Druhé kolo bolo na programe o 13.00 h.