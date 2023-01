Vlhová po 1. kole šiesta, viedla Shiffrinová

Špindlerov Mlyn 29. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára na 6. mieste. V českom Špindlerovom Mlyne zaostala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 1,54 sekundy. V závere prvého kola sa dostala na trať aj druhá slovenská lyžiarka Petra Hromcová, ktorá pri tretej účasti v SP prvýkrát dokončila úvodné kolo a to na 46. pozícii so stratou 6,36 s na líderku.



Priebežná druhá priečka patrila Nemke Lene Dürrovej, ktorá strácala na líderku 67 stotín. Tretia bola Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá nastúpila s číslom 17 a mala manko 0,85 s.



Petra Vlhová so štartovým číslom 2 predviedla plynulú jazdu, najmä v druhom sektore chytila dobrý rytmus. V závere svahu však mierne zaváhala a stratila zo získaného náskoku.



Líderka Mikaela Shiffrinová preukázala na svahu ľahkosť, výsledkom čoho bola kvalitná jazda s výrazným náskokom pred súperkami. Američanka si pred 2. kolom (12.15 h) vytvorila dobrú východiskovú pozíciu na vyrovnanie historického rekordu Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev (86).



Hromcová len tento týždeň pricestovala z USA, dejiska zimnej univerziády. V českom stredisku absolvovala tohtoročnú premiéru vo SP: "Som rada, že so to mohla zažiť. Ale moja jazda bola náročná, prišla som iba v stredu z Ameriky. Nebolo to úplne to, čo dokážem. Chcela som ísť už v sobotu, ale únava bola ešte veľká," povedala v cieli 1. kola.