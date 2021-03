Vlhová sa po 1. kole slalomu zaradila na šieste miesto

Lenzerheide 20. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1. kole sobotného slalomu Svetového pohára zaradila na šieste miesto. Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide zaostávala o 1,84 sekundy za vedúcou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou. Druhá bola Nórka Kristin Lysdahlová (+0,70 s) a na tretej pozícii figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,90 s).



Vlhovej stačilo na zisk veľkého glóbusu celkovej víťazky SP obsadiť akékoľvek bodované umiestnenie. Bojovala však aj o obhajobu malej sezónnej trofeje za slalom, pred záverečnou súťažou mala 22-bodový náskok pred Liensbergerovou, tretia Shiffrinová za ňou zaostávala o 37 bodov. Slovenka s číslom 6 odštartovala veľmi riskantne a už v tretej bránke spravila obrovskú chybu, po ktorej musela výrazne korigovať smer, aby nevypadla. Na trati sa udržala, ale rýchlosť už nedohnala a veľká strata na každom medzičase iba narastala. Z priebežnej šiestej priečky ju žiadna lyžiarka neodsunula, takže veľký glóbus mala stále na dosah, no do 2. kola (13.30 h) to bola komplikácia v boji o malý.



"Na začiatku som spravila chybu, trošku ma to vyviedlo z miery, už odtiaľ som nešla dobre. Stavba trate nie je taká náročná, skôr podmienky, strmina, prvých 20 brán je dobrých, potom je to mäkké. Sú obrovské tlaky a ja som nezvládla toto prvé kolo. Do druhého dám maximum a uvidíme," povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.



Majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová vyhrala predchádzajúci slalom vo švédskom Are a s trojkou otvorila sled najväčších favoritiek. Na otvorenej a rytmickej trati išla agresívne a zároveň isto, vypracovala si solídne vedenie. "Cítila som sa dobre a užívala som si to. Môj cieľ mi dodáva silu a motiváciu. Situácia sa pre mňa nezmenila, v druhom kole budem opäť naplno riskovať," povedala Rakúšanka pre portál laola1.at. Shiffrinová sa na trať vydala hneď po nej a hoci neurobila žiadnu viditeľnejšiu chybu, z vrchnej strmšej pasáže si nepriniesla rýchlosť, akú by potrebovala do zvyšku jazdy.