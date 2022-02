Vlhová po 1. kole slalomu ôsma, Shiffrinová nedokončila

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sedí na trati po tom, ako vypadla v 1.kole slalomu žien v alpskom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Jen-čching 9. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo smutná slovenská lyžiarka Rebeka Jančová po tom, čo nedokončila prvé kolo a vpravo Poľka Zuzanna Csapská v 1.kole slalomu žien v alpskom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Jen-čching 9. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 9. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole stredajšieho slalomu na ZOH v Pekingu na ôsmom mieste. Po vypadnutí americkej rivalky Mikaely Shiffrinovej zaostávala o 72 stotín sekundy za vedúcou Nemkou Lenou Dürrovou. Druhá priečka patrila Švajčiarke Michelle Gisinovej (+0,03) a priebežne tretia bola Švédka Sara Hectorová (+0,12). Ďalšia slovenská reprezentantka Rebeka Jančová so štartovým číslom 63 nedokončila 1. kolo.Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne Svetového pohára v slalome dominuje, keď zvíťazila v piatich zo siedmich súťaží. Do Číny pricestovala už ako istá držiteľka malého glóbusu za hodnotenie disciplíny. Iba dvakrát ju zdolala Shiffrinová, ktorej tréner Mike Day postavil trať prvého kola. Slovenke so štartovým číslom 2 chýbala najmä vo vrchnej rovinatejšej pasáži ľahkosť v oblúkoch a na treťom medzičase sa jej odstup vyšplhal na viac než deväť desatín, v strmšom spodku však zrýchlila a z manka čosi skresala. Na jazdu Dürrovej, ktorá s jednotkou otvorila celú súťaž, nestačili ani ďalšie lyžiarky, najbližšie sa dostala Gisinová. Na štvrtú až siedmu priečku sa zaradili Slovinka Andreja Slokarová (+0,47), Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,48), Američanka Paula Moltzanová (+0,62) a úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Katharina Liensbergerová z Rakúska (+0,66).Shiffrinová si rovnako ako v obrovskom slalome vyžrebovala sedmičku a opäť to pre ňu bolo nešťastné číslo. Druhýkrát na týchto zimných olympijských hrách nedokončila prvé kolo technickej disciplíny po veľmi podobných chybách hneď v úvodných bránkach. Po športovej tragédii zostala 26-ročná Američanka dlho neveriacky sedieť na kraji trate, na ktorej bola jednou z dvoch najväčších favoritiek na víťazstvo.citovala Shiffrinovú agentúra AFP. Naopak, príjemne prekvapila šampiónka z obrovského slalomu Hectorová, s dvanástkou išla uvoľnene a zároveň dravo.Vlhovej priebežné umiestnenie vyzeralo hrozivejšie než jej strata, s ktorou mohla v 2. kole (6.45 SEČ) atakovať aj medailové pozície. Trať postaví švajčiarsky tréner v slovenských službách Mauro Pini.povedala Vlhová v prvej reakcii pre RTVS.Osemnásťročná olympijská debutantka Jančová nedokončila ani druhú súťaž v Pekingu, keď tentoraz vypadla už v prvom kole. Petra Hromcová mala po prílete do Číny pozitívny test na koronavírus a stredajšie preteky musela vynechať.