Vlhová po 1. kole slalomu tretia, viedla Shiffrinová

Špindlerov Mlyn 28. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste. V českom Špindlerovom Mlyne zaostávala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 0,46 sekundy. Priebežná druhá pozícia patrila Nemke Lene Dürrovej, ktorá strácala na líderku 29 stotín.



Slalom bol náhradou za neuskutočnené druhé preteky v chorvátskom Záhrebe. Vlhová so štartovým číslom 3 v úvode svojej jazdy nemala optimálny rytmus, ktorý však získala po prvom medzičase. V druhom sektore zajazdila najrýchlejší čas zo všetkých pretekárok a v cieli mala napokon manko 46 stotín na Shiffrinovú. "Odstup nie je veľký, ale problém bol v prvých desiatich bránkach. Peťa to vie. Potom sa chytila, dôležité bolo, že pred nájazdom do roviny pustila lyže a našla rytmus. Druhá polovica trate bola vynikajúca. Trať je pripravená výborne, pokúsime sa zabojovať a do druhého kola pôjdeme naplno," povedal po 1. kole brat slovenskej lyžiarky Boris Vlha.



Američanka predviedla v 1. kole najlepšiu jazdu, líderka celkového poradia SP i disciplíny išla čisto a dokázala pustiť lyže v správnych chvíľach. Pred 2. kolom (12.30 h) si vytvorila najlepšiu východiskovú pozíciu na zisk 85. triumfu vo SP.