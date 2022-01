Vlhová po zisku glóbusu: Získala som ho zaslúžene

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová oslavuje so svojím tímom 2. miesto v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (v pozadí) obsadila 2. miesto v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová v prvom kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Schladming 11. januára (TASR) - Malý glóbus za triumf v slalome Svetového pohára je v správnych rukách. Lyžiarka Petra Vlhová to uviedla po druhom mieste v utorňajšej súťaži v rakúskom Schladmingu. Podľa slov 26-ročnej Slovenky je trofej zaslúžená, keďže podávala v sezóne najkonzistentnejšie výkony.V rakúskom Schladmingu triumfovala o 15 stotín sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová, čím trochu narušila Vlhovej oslavy.uviedla Vlhová po pretekoch pre slovenských novinárov.Na čele hodnotenia disciplíny má nedostihnuteľný náskok 220 bodov. V tejto sezóne ovládla slalom, keď zvíťazila piatich zo siedmich súťaží, radovala sa dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe i Kranjskej Gore. Z možných 700 získala 660 bodov, iba v Killingtone a teraz ju zdolala najväčšia rivalka Shiffrinová. Do konca ročníka sú na programe už len dve súťaže po zimných olympijských hrách.dodala Vlhová.Američanka dosiahla 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka, ktorý zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome.vyznala sa Vlhová.Slovenská reprezentantka po prvom kole viedla pred svojou rivalkou o 45 stotín sekundy, ale Američanka v druhom kole riskovala a vynieslo jej to triumf.Trofej za triumf v slalome dostane Vlhová až na konci sezóny, pred jazdou druhého kola sa na neho snažila nemyslieť.Slovenka ešte pochválila rakúskych organizátorov, s podmienkami v Schladmingu bol spokojný celý tím Vlhovej. Priamo do dediny pricestovalo aj niekoľko slovenských fanúšikov, ktorých bolo dobre počuť.Najbližšie sa Vlhová predstaví v Zauchensee, kde sa pôjde v sobotu 15. januára zjazd a o deň neskôr super-G.uzavrela Vlhová.