Vlhová pred slalomom v Courcheveli: Cítim sa dobre

Courchevel 20. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po viac ako dvoch týždňoch opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. Po rýchlostných disciplínach, ktoré vynechala, ju čaká vo štvrtok nočný slalom vo francúzskom Courcheveli. Úradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne priznala, že má za sebou dobré tréningy a chce predviesť dve najrýchlejšie jazdy. Tréner Mauro Pini verí v zopakovanie výkonov z Levi.



Vlhová v tejto sezóne absolvovala tri slalomy. Prvý vo fínskom stredisku vyhrala, v druhom napriek obrovskému náskoku v 2. kole vypadla. Predstavila sa aj v americkom Killingtone, kde ju zdolala len rivalka Mikaela Shiffrinová. "Dva týždne je dlhšia doba. Prvý som bola doma a potom sme sa presunuli do Talianska. Trénovali sme tam päť dní, počas troch sme sa sústredili na slalom a vo zvyšných na obrovský. Tréningy boli kvalitné. Dala som sa počas voľna dokopy. Nabrali sme kilometre pred decembrom a januárom, kde nebude toľko času," uviedla počas stredajšej online tlačovej konferencie z dejiska pretekov.



Slovenka môže vo štvrtok ťažiť aj z toho, že trať prvého kola postaví jej tréner Mauro Pini. "Bude to určite ťažší slalom. Vtedy dokážem ukázať to, čo vo mne je. Každý tréner to chce postaviť tak, aby to bolo výhodne pre svojho pretekára," povedala a nadviazal na ňu aj švajčiarsky kouč: "Je to diskusia, ako to postaviť. Cieľom je, aby Petra dokázala ukázať svoj najlepší výkon. Verím, že sa bude cítiť na svahu dobre a ukáže kvalitnú jazdu."



Na programe je nočný slalom. Prvé kolo sa začína od 17.45 h a druhé o tri hodiny neskôr. Vlhová sa na to snažila nastaviť už počas uplynulých dní: "Dá sa na to pripraviť. Keby to tak bolo každé preteky, nebola by som nadšená. Pretekať pod umelým svetlom je iné, ale neriešim, prečo to tak je, snažím sa urobiť všetko na sto percent. Večerné mi vychádzajú, ale uvidíme. Verím, že dám zo seba to najlepšie a budem sa cítiť dobre." Podobná situácia je aj v rakúskom Flachau, kde v minulej sezóne vyhrala: "Časy sú podobné. Ak budem prvá, pôjdem okolo desiatej večer. Budem sa snažiť, čo najviac si oddýchnuť pred pretekmi. Je to iné, keď začíname ráno."



Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu zo sezóny 2020/21 uviedla, že sa nepôjde na zjazdovke, kde boli uplynulé MS: "V minulosti sme tam išli obrovský slalom. Zjazdovku však upravovali, predtým bola odklonená. Poobede mám tréning, doteraz sme na nej neboli. Myslím si však, že to je úplne jedno. V Kanade som tiež predtým nebola a dopadlo to dobre."



Vlhová zároveň priznala, že v najbližšej dobe nemá v pláne predstaviť sa v rýchlostných disciplínach. "V januári nepôjdem žiadne. Možno absolvujem nejaké vo februári alebo v marci. Sústredíme sa na slalom a obrovský slalom," skonštatovala 28-ročná Slovenka.



Medzi sviatkami lyžiarky zavítajú do rakúskeho Lienzu, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a slalom. Po novom roku sa predstavia v Kranjskej Gore. Nabitý program si uvedomuje aj tréner Pini a verí, že dokážu udržať kvalitu výkonov na každých pretekoch: "Najdôležitejšie bude, aby zostala zdravá, pretože teraz je obdobie chrípky. Hlavnú pozornosť venujeme tomu, aby dobre regenerovala. Dôležité bude aj udržať si energiu a byť mentálne silná. Petra má však veľa skúseností. S tréningami som spokojný a verím, že ukáže, čo je v nej a prenesie to do jednotlivých jázd."