Vlhová prišla o vedenie vo Svetovom pohári, predstihla ju Gutová

Výsledky piatkového zjazdu SP vo Val di Fassa:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:23,93 min

2. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +0,02 s

3. Corinne Suterová (Švaj.) +0,26

4. Kira Weidleová (Nem.) +0,33

5. Breezy Johnsonová (USA) +0,36

6. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,82

7. Marie-Michele Gagnonová (Kan.) +0,84

8. Laura Pirovanová (Tal.) +0,90

9. Petra VLHOVÁ (SR) a Michelle Gisinová (Švaj.) obe +1,12



Celkové poradie SP (po 23 z 33 súťaží):



1. Gutová-Behramiová 1047 bodov

2 VLHOVÁ 1018

3. Gisinová 836

4. Marta Bassinová 743

5. Sofia Goggiová 740

6. Federica Brignoneová (všetky Tal.) 651



Poradie v zjazde (6 z 8):



1. Goggiová 480

2. Suterová a Johnsonová 330

4. Gutová-Behramiová 283

5. Ester Ledecká (ČR) 206

6. Weidleová 205...

11. VLHOVÁ 142

Val di Fassa 26. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prišla o vedenie v celkovom poradí Svetového pohára. V piatkovom zjazde vo Val di Fassa obsadila deviate miesto s mankom 1,12 sekundy na víťaznú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá ju na čele hodnotenia predstihla o 29 bodov. Druhá skončila Rakúšanka Ramona Siebenhoferová (+0,02 s) a tretia bola ďalšia Švajčiarka Corinne Suterová (+0,26).Dvadsaťdeväťročná Gutová-Behramiová nadviazala na úspešné majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo, kde získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Dosiahla 31. víťazstvo na podujatiach SP, z toho jubilejné desiate v kráľovskej alpskej disciplíne. Pred súťažou zaostávala za Vlhovou o 42 bodov, za triumf si pripísala stovku, zatiaľ čo doterajšia líderka získala za deviatu priečku 29 bodov. Švajčiarka zvíťazila vo štvrtej súťaži v rýchlostných disciplínach SP za sebou, horšie ako druhá neskončila už celkovo v šiestich pretekoch v sérii.V talianskom stredisku sa náhradný zjazd za preteky v nemeckom Garmisch-Partenkirchene išiel v teplom, výrazne jarnom počasí. Lyžiarky sa v úvodnej pasáži snažili aj na terénnych vlnách držať čo najviac kontakt s podložkou, aby nabrali rýchlosť do rovinatejšej časti. Gutová-Behramiová sa na trať vydala so sedmičkou, maximálne sa usilovala o jazdu v zjazdárskom postoji. Zároveň sa jej darilo oblúky prechádzať čisto a vysokou stopou. Hoci na treťom a štvrtom medzičase mierne zaostávala, do cieľového úseku si priviezla vysokú rýchlosť a tesne sa dostala do zelených čísel. Rozdiel dvoch stotín medzi ňou a Siebenhoferovou bol v prepočte 56 centimetrov.povedala víťazka podľa portálu laola1.at.Vlhová v dvoch tréningoch zaostala za najrýchlejšími o 2,74 a 1,96 sekundy. V čase jej štartu s číslom 19 už vrchná pasáž vplyvom teploty mäkla. Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka sa napriek veľmi agresívnej jazde vyhral väčším zaváhaniam, jej odstup narastal veľmi mierne a sekundu presiahol až v cieli. Z ôsmej pozície po dojazde klesla ešte o jedno miesto, rovnaký čas mala aj Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorej v celkovom poradí prestížneho seriálu patrí tretia pozícia.povedala Slovenka.V sobotu je na programe ďalší zjazd a v nedeľu sa pôjde super-G, obe súťaže (obe o 11.00 h) sú náhrady za zrušené podujatie z čínskeho Jen-čchingu.dodala Vlhová.