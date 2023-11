Vlhová priznala, že v obráku je pozadu: Nájsť správny pocit

Mont Tremblant 30. novembra (TASR) - Po obrovskom slalome a slalome v americkom Killingtone sa Petra Vlhová predstaví počas najbližšieho víkendu v Kanade. V stredisku Mont Tremblant ju čakajú dva preteky v "obráku" a hoci tento kopec nepozná, berie to ako výzvu. Slovenská lyžiarka priznala, že oproti slalomu je v tejto disciplíne o niečo pozadu.



V Killingtone skončila Vlhová v obrovskom slalome desiata, preteky jej nevyšli podľa predstáv: "Ja som sa od prvej brány až do cieľa cítila zle. Môžeme hľadať za tým všetko, podmienky, vietor, ale je to o mne, ja som sa necítila dobre. Nie je potrebné to analyzovať, nemala som svoj deň, preto verím, že to bude v ďalších pretekoch lepšie."



Na druhý deň si však napravila chuť, v slalome ju zdolala len rivalka Mikaela Shiffrinová. Slovenskej reprezentantke vyšlo výborne druhé kolo: "Sobota nebola ideálna, necítila som sa dobre. Čo sa týka slalomu, na jednej strane sme spokojní, na druhej viem, že prvé kolo nebolo ideálne. Žiaľ, keď chcete víťaziť, musíte dať dve dobré kolá."



V zámorí ju teraz čaká kanadský kopec, ktorý vôbec nepozná. "Včera večer sme prišli, absolútne netuším, ako to tu vyzerá. Prvýkrát pôjdem až v piatok a dúfam, že nás pustia na pretekový kopec a vyskúšame si to. Veľa pretekárok tu nebolo a nevieme, aký je to kopec."



Vlhová dodala, že sa bude snažiť čo najlepšie pripraviť: "Ja sa chcem vždy čo najrýchlejšie prispôsobiť. Je tam však veľa premenných, čo môže hrať do kariet. Verím, že sa čo najrýchlejšie do toho vžijem a načítam si ten kopec. Je to však výzva pre všetkých. Prvé kolo sa uvidí. Mám dosť veľa skúseností, aby som sa s tým vedela vysporiadať. Uvidíme, ako to dopadne, keďže posledné preteky neboli najlepšie."



Vzápätí priznala, že v disciplíne, ktorá ju čaká, sa necíti úplne vo svojej koži: "V ´obráku´ sme trochu pozadu v porovnaní so slalomom. Momentálne budem chcieť útočiť na pódium, prípadne na víťazstvo. Môj cieľ bude nájsť správny dobrý pocit na lyžiach, aby som si ho vrátila späť. V ´obráku´ sa totiž momentálne necítim dobre. To v športe tak chodí, že niekedy sa človek cíti dobre, inokedy nie. Ja to v hlave nehodnotím, nerozoberám, že prečo to je tak. Snažím sa každý deň ísť na kopec s tým, že to bude lepšie. Verím, že teraz sa mi to vráti späť a budem sa cítiť dobre, to je môj cieľ na preteky."



Vlhová môže v nedeľu ťažiť aj z toho, že trať prvého kola postaví jej tréner Mauro Pini. "Opakuje sa to zakaždým. Teoreticky to môže byť výhoda. Mauro je však ten typ, ktorý sa nebojí postaviť niečo ťažšie. Zoberie si to na seba a postaví to ťažšie a verí mi, že to dokážem zvládnuť. Vie, že som skôr technická lyžiarka."



Už pred týždňom sa 28-ročná lyžiarka pochválila, že sa pred odchodom z Kanady zastaví na hokeji v Montreale, kde si pozrie zápas proti Seattlu. Mala by sa tak stretnúť aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským. "Vie o tom, že tam prídem. Neviem, že či sa budeme mať možnosť stretnúť, ja to však ´nehrotím´. Priorita sú preteky. Verím, že si to užijeme a bude to spestrenie."



Po pretekoch v Kanade sa Vlhová najbližšie predstaví vo Svetobvom pohári 21. decembra vo francúzskom Courcheveli.