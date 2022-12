Vlhová s najlepším výsledkom v sezóne, Gemza: Nerodil sa ľahko

Semmering 27. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v utorok najlepší výsledok v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. V obrovskom slalome v rakúskom Semmeringu obsadila druhé miesto, keď zaostala za Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 13 stotín sekundy.



Vlhová bola po úvodnom kole na druhej pozícii so stratou 72 stotín na Shiffrinovú a v ďalšej jazde mala najlepší čas spomedzi všetkých pretekárok (1:01,10 min). Na víťazku to síce v súčte nestačilo, no Slovenka prekonala svoje doterajšie maximum v tejto sezóne - tretie miesto, ktoré obsadila štyrikrát.



"Konečne iné číslo ako tri. Nerodilo sa to však ľahko, potrebovali sme chytiť lepší pocit z jazdy, ale postupne sa to zlepšuje," uviedol po pretekoch asistent trénera Matej Gemza. Vlhovej vyšla druhá jazda o poznanie lepšie ako Shiffrinovej, bola rýchlejšia o viac ako pol sekundy. Manko z predošlého kola však bolo privysoké, za čo dal Gemza kredit líderke celkového poradia: "Peťa neurobila chyby, bolo to o štarte. Mikaela dokázala lepšie prejsť cez malé terénne vlny, získala rýchlosť a už sa to viezlo."



Vlhová podala kvalitný výkon napriek žalúdočným problémom. Priznala, že prvé kolo bol boj a uvažovala aj o odstúpení z pretekov. "Rozmýšľala som nad tým, ale veľmi som to neriešila. Necítila som sa dobre. Nechala som tomu čas, som rada, že som bola v poriadku a som tu," uviedla 27-ročná lyžiarka po pretekoch. Ďalšie komplikácie ju čakali aj na trati, ktorá nebola v ideálnom stave v dôsledku pomerne vysokých teplôt. Tento faktor však Slovenku podľa jej slov neovplyvnil a podobný názor mal aj asistent trénera: "Trať bola premrznutá, ale kvôli počasiu nie úplne rovná. Pretekárky idú v niektorých miestach naslepo a tým pádom to nevyzerá veľmi esteticky."



Utorňajší obrovský slalom v Semmeringu bol náhrada za zrušené preteky v rakúskom Söldene. V stredu boli na programe preteky v rovnakej disciplíne a trať na tento "obrák" stavia práve Gemza. "Rozprávala som sa s ním a určite sa bude snažiť postaviť čo najlepšie pre mňa," povedala Vlhová. Samotný tréner bol v tejto téme zdržanlivejší: "Uvidím, čo mi dovolí trať a organizátori." Po stredajšom obrovskom slalome čaká vo štvrtok pretekárky v rovnakom dejisku ešte nočný slalom.