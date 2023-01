Vlhová sa po pretekoch hnevala: Je lepšie byť piata ako štvrtá

Špindlerov Mlyn 28. januára (TASR) - Petra Vlhová si pripísala už siedme štvrté miesto v tejto sezóne Svetového pohára a tretie za sebou. Slovenská lyžiarka pokazila v sobotnom slalome v Špindlerovom Mlyne druhé kolo a po pretekoch sa na seba veľmi hnevala.



Vlhová bola v českom stredisku po prvom kole tretia, ale v druhom kopila chyby a zajazdila v ňom až 23. najlepší čas. "Som veľmi nahnevaná, lebo som pokazila druhé kolo. Robila som chyby, bohužiaľ. Neviem ešte, čo sa stalo, ale od štartu do cieľa som sa necítila dobre. Pokazila som nájazd do roviny, kde bolo potrebné získať rýchlosť. Nelyžovala som vôbec dobre," povedala v cieľových priestoroch.



Dvadsaťsedemročná Slovenka zaostala za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou o 1,56 sekundy. Pred ňou skončila ešte Nemka Lena Dürrová a Švajčiarka Wendy Holdenerová. "Veziem si domov už neviem koľko vriec zemiakov. Je lepšie byť piata ako štvrtá. Mrzí ma to, ale niekto musí byť aj štvrtý. Štve ma, že som nedokázala podať svoju jazdu. Ale o tom je šport, človek je raz hore a raz dolu," dodala sklamaná Vlhová.



Výsledok ju hneval o to viac, že podmienky v areáli Svätého Petra a na samotnej zjazdovke boli ideálne. K celkovej atmosfére prispeli aj slovenskí fanúšikovia, ktorí mali v hľadisku obrovskú prevahu: "Fanúšikovia sú úžasní, bolo ich počuť až na trať a teším sa, že sem prišli. Podmienky boli super, aj trať bola dobrá. Len moja jazda nie," povzdychla si.



Sobotná súťaž bola náhradou za neuskutočnené druhé preteky v chorvátskom Záhrebe. V nedeľu sa pôjde v Krkonošiach druhý slalom. "Musím na dnešný výkon rýchlo zabudnúť. Zajtra je nový deň a verím, že podám lepší výkon," uzavrela Vlhová.







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/