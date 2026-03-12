< sekcia Šport
Vlhová sa v Are nepredstaví, pripravuje sa už na ďalšiu sezónu
Na domácom svahu v Jasnej trénovala obrovský slalom.
Autor TASR
Jasná 12. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už v tejto sezóne v kolotoči Svetového pohára nepredstaví. Vo štvrtok na sociálnej sieti uviedla, že sa pripravuje na ďalší súťažný ročník 2026/2027. Na domácom svahu v Jasnej trénovala obrovský slalom.
„Konečne opäť na lyžiach pre obrovský slalom. Cítim sa skvele a som šťastná, že môžem. Preteky túto sezónu už nepôjdem a tak to využívam ako prípravu na ďalšiu sezónu, ktorej sa naozaj neviem dočkať. A hlavne verím, že sa opäť uvidíme na Svetovom pohári doma v Jasnej,“ napísala Vlhová na svojej facebookovej stránke.
Celková víťazka Svetového pohára zo sezóny 2020/21 sa po dvojročnej pauze zavinenej komplikovaným zranením kolena a dlhou rekonvalescenciou vrátila na svahy na februárových ZOH. V Cortine d'Ampezzo najprv nedokončila slalom v rámci tímovej kombinácie a následne v špeciálnom slalome, v ktorom obhajovala zlato z Pekingu, obsadila 20. miesto. Najmä v druhom kole ukázala, že dokáže držať krok so súperkami. Predpokladalo sa, že 30-ročná slovenská reprezentantka by sa mohla v prebiehajúcej sezóne v rámci Svetového pohára predstaviť ešte v slalome vo švédskom Are (15. marca), ktorý bude záverečnou zastávkou pred finále SP v nórskom Hafjelli/Kvitfjelli. Nakoniec však už súťažnú zimu uzavrela.
