Vlhová si krátko oddýchla doma a je pripravená na záver sezóny

Zostávajúce podujatia SP alpských lyžiarok 2019/2020:



Garmisch-Partenkirchen (Nem.) - zjazd (8. februára), super-G (9. februára)



*Kranjska Gora (Slov.) - obrovský slalom (15. februára), slalom (16. februára)



Crans Montana (Švaj.) - náhradný zjazd (21. februára), zjazd (22. februára), alpská kombinácia (23. februára)



La Thuile (Tal.) - super-G (29. februára), alpská kombinácia (1. marca)



Ofterschwang (Nem.) - obrovský slalom (7. marca), slalom (8. marca)



Are (Švéd.) - paralelný slalom (12. marca), obrovský slalom (13. marca), slalom (14. marca)



Cortina d'Ampezzo - finále SP (16.-22. marca)



*presunuté z Mariboru

Celkové poradie SP (po 22 súťažiach):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov,

2. Federica Brignoneová (Tal.) 955,

3. Petra VLHOVÁ (SR) 830,

4. Marta Bassinová (Tal.) 620,

5. Wendy Holdenerová 493,

6. Corinne Suterová (obe Švaj.) 472

Garmisch-Partenkirchen 7. februára (TASR) - Na Petru Vlhovú čaká po kratšej prestávke záverečný blok sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok. Predchádzajúce podujatie v ruskom rezorte Roza Chutor vynechala, počas nadchádzajúceho víkendu sú na programe rýchlostné disciplíny v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, kde môže získať ďalšie body do celkového poradia.Na jeho čele suverénne figuruje Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá však po tohtotýždňovom úmrtí svojho otca prerušila sezónu a zatiaľ je isté iba to, že vynechá preteky v nemeckom stredisku. Shiffrinová má na konte 1225 bodov, druhá je Talianka Federica Brignoneová (955), ktorá vyhrala super-G v Roze Chutor, Vlhová na tretej priečke zaostáva za líderkou o 395 bodov.Slovenská lyžiarka zavítala po dvoch šiestych a jedenástej priečke v rýchlostných disciplínach v Bansku nakrátko domov.povedala Vlhová pre RTVS. Pred víkendom sa otestovala 34. najlepším časom v piatkovom tréningu zjazdu, od najrýchlejšej Švajčiarky Corinne Suterovej ju delilo 3,41 sekundy. Predstaví sa v sobotnom zjazde i nedeľnom super-G.Takisto v piatok došlo ku zmene v ženskom kalendári, slovinskí organizátori museli pre nepriaznivé podmienky premiestniť svoje podujatie z Mariboru do Kranjskej Gory. Termín obrovského slalomu (15. februára) ani slalomu (16. februára) sa však nemenia. Rovnaká situácia nastala pred dvoma rokmi, keď skončila Vlhová v Kranjskej Gore deviata va štvrtá v slalome. Vlani v Maribore zvíťazila v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne spoločne so Shiffrinovou a medzi najhustejšie postavenými bránkami bola piata. V oboch točivých disciplínach môže prehovoriť do boja o malé glóbusy, v obrovskom slalome je štvrtá s mankom 122 bodov na vedúcu Brignoneovú, v slalome je druhá o 80 bodov za Shiffrinovou.Od 21. do 23. februára sa uskutočnia súťaže vo švajčiarskej Crans Montane. Najskôr to bude náhrada za zrušený zjazd, ktorý sa mal pôvodne konať v Roze Chutor, ale museli ho presunúť pre nepriaznivé počasie. Po tomto zjazde bude o deň neskôr nasledovať ďalší a v nedeľu sa pôjde alpská kombinácia. V nej Vlhová pred začiatkom ročníka pomýšľala na boj o malý glóbus, no škrt cez plány spravilo vypadnutie v úvodnej súťaži v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee. Kombinácia je na programe ešte aj 1. marca v talianskom La Thuile, kde sa deň predtým uskutoční super-G.O týždeň neskôr sa SP po dvoch rokoch vráti do Ofterschwangu, nemecké stredisko privíta obrovský slalom i slalom. V dňoch 12. až 14. marca sa zase Vlhová vráti do dejiska, kde vlani získala kompletnú medailovú zbierku na majstrovstvách sveta. Vo švédskom Are môže tentoraz sláviť historické prvenstvo v hodnotení disciplíny, pred záverečným paralelným slalomom má na čele poradia trinásťbodový náskok pred Francúzkou Clarou Direzovou, Brignoneová na treťom mieste zaostáva o 23 bodov. V Are nasledujú obrovský slalom a slalom a už na 16. marca sú naplánované prvé tréningy zjazdu v rámci finále seriálu v talianskej Cortine d'Ampezzo.Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka skončila v minulej zime na druhej pozícii v celkovom poradí SP, ako aj v hodnotení slalomu a obrovského slalomu, vo všetkých prípadoch za Shiffrinovou. Na konci tohto ročníka môže byť dokonca v hre o štyri glóbusy vrátane veľkého. Veľa však bude závisieť od toho, kedy a či sa na svahy po rodinnej tragédii vráti fenomenálna Američanka.