Vlhová si najskôr myslela, že je druhá, radosť prišla vzápätí

Na snímke uprosred slovenská lyžiarka Pera Vlhová oslavuje víťazstvov slalome žien Setového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi v stredu 29. decembra 2021. Druhá skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová (vľavo), tretia Švajčiarka Michelle Gisinová (vpravo). Foto: TASR - Martin Baumann

Lienz 29. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dojazde do cieľa stredajšieho slalomu Svetového pohára v Lienzi najskôr zmierila s tým, že je druhá. Až pohľad na druhú tabuľu ju ubezpečil, že si pripísala 23. víťazstvo a jubilejné 50. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli.Vlhová triumfovala v pätnástom slalome v SP, v tejto sezóne už v treťom zo štyroch.povedala Vlhová pre TASR po pretekoch.Premožiteľku v slalome nenašla v oboch súťažiach vo fínskom Levi, jedine v americkom Killingtone skončila druhá. A že je druhá si najskôr myslela aj v Lienzi:Vlhová v januári triumfovala v Záhrebe v prvom slalome roka 2021, triumfom kalendárny rok v tejto disciplíne aj ukončila.O tom, že má na dosah jubilejné pódiové umiestnenie vedela, ale štatistické čísla nerieši.poznamenala 26-ročná lyžiarka.Druhé kolo v Lienzi postavil Andrej Prevuzňák, tréner Martiny Dubovskej. Slovenka reprezentujúca Česko však tento mierny benefit nevyužila ideálne, skončila dvanásta. Stavba trate však vyhovovala aj Vlhovej:Slovenská lyžiarka je na čele hodnotenia disciplíny so ziskom 380 bodov, v celkovom poradí SP zostala so 615 bodmi na tretej pozícii.uzavrela Vlhová.