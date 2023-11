Vlhová si v Killingtone verí: Som dobre nastavená

Killington 23. novembra (TASR) - Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká cez víkend štvrté vystúpenie v tomto ročníku Svetového pohára. Po obrovskom slalome v rakúskom Söldene a dvoch slalomoch vo fínskom Levi ju čaká obrovský slalom a slalom v americkom Killingtone. V tomto zámorskom stredisku ešte nezvíťazila, jej cieľ je preto jasný.



Dvadsaťosemročná Vlhová skončila v prvých pretekoch sezóny na ľadovci Rettenbach tretia, v Levi v prvom slalome sezóny deklasovala konkurenciu. Na dosah mala aj druhý triumf o deň neskôr, ale po chybe v 2. kole preteky nedokončila, hoci mala v tom čase viac ako sekundový náskok. "Už na to vôbec nemyslím. Treba to hodiť za hlavu hneď po pretekoch. Pre mňa to bolo ťažšie, ale je to už za nami. Sebavedomie mám obrovské, verím si v každom oblúku a v každej situácii, ktorú robím. Je to šport, niečo mi to ukázalo, ale každé preteky sú iné. Aj v Killingtone. Ale robíme všetko pre to, aby sme boli rýchli," uviedla Vlhová počas štvrtkového online brífingu.



Slovenská lyžiarka dostala niekoľko otázok aj od zahraničných novinárov. Jedna sa týkala jej jazdy v druhých pretekoch v Levi, kde v druhom kole mohla ísť viac opatrne, keďže jej náskok bol výrazný. Lyžovať na istotu sa však podľa nej nevypláca: "A ani neviem ísť na istotu. Aj keby som mala dvojsekundový náskok, tak nerozmýšľam nad tým, že pôjdem na istotu. V leveli, v akom som, nie je priestor na nejakú istotu, musím ísť naplno."



Po slalome na severe Európe si oddýchla pár dní aj doma, kde čerpala sily. "Po pretekoch sme boli ešte tri dni v Levi, v stredu sme išli naspäť. Doma som sa snažila čo najviac oddýchnuť. Pár dní som bola s najbližšími. To, čo som chcela, som stihla. Pre mňa je skvelé byť stále doma."



Celá výprava prišla v utorok do Montrealu, odtiaľ sa presunula do Killingtonu. Vlhová tam vlani skončila štvrtá aj v slalome a aj v "obráku", na triumf v tomto stredisku stále čaká. V slalome skončila štyrikrát druhá, vždy ju zdolala jej veľká rivalka Mikaela Shiffrinová. "Chcela by som radšej lámať rekordy v iných štatistikách. Ale som nastavená tak, že chcem zvíťaziť. A je mi jedno, v ktorom stredisku. Aj teraz chcem vyhrať. Ale je to tu špecifické. Verím, že tento rok to vyjde. Mám najvyššie ambície."



Podľa niektorých lyžiarov je zámorský sneh viac agresívnejší, potvrdila to aj Slovenka: "Je iný, ale tu, kde sme v tejto časti, tak ten sneh nie je taký suchý ako napríklad v Colorade. Podmienky sú každý rok iné. Veľakrát neboli ideálne. Aj včera sa zrušil tréning, lebo padal dážď so snehom. Počasie sa rýchlo mení, ale verím, že to bude počas pretekov dobré."



V sobotu je na program najskôr obrovský slalom, v nedeľu slalom. Takúto kombináciu si Vlhová vyskúša v tejto sezóne po prvý raz. "Asi to je jedno. Je lepšie, keď sú len jedny preteky, lepšie to zvládam, ale keď sú dva po sebe, tak mi je to jedno. Pre mňa je možno o niečo ťažšie ísť slalom-slalom, je tam viac stresu, takže je možno lepšie, keď je najskôr obrák a potom slalom."



Po pretekoch v USA čaká na lyžiarky ešte jedna zámorská skúška, 2. a 3. decembra pôjdu dva obrovské slalomy v Mont Tremblant. Po ceste domov sa však ešte tím Vlhovej zastaví na hokeji v Montreale. Tím Juraja Slafkovského hrá domáci zápas NHL proti Seattlu Kraken. "Prispôsobili sme si pre to aj letenky. Viem, že sa organizuje aj nejaký zájazd s tým, že najskôr sa ide na lyžovanie a potom na hokej, takže som si zistila čo a ako, a že to teoreticky stihneme. Takže verím, že to vyjde," uzavrela Vlhová.