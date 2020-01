Vlhová si verí v každých pretekoch, záhrebské začne s jednotkou

Záhreb 3. januára (TASR) - Petra Vlhová skončila pri predchádzajúcich troch účastiach v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v Záhrebe prinajhoršom štvrtá. Toto umiestnenie z roku 2018 olemovala dvoma druhými miestami a v úvodnej súťaži nového kalendárneho roka zabojuje v sobotu (13.00/16.15 h) o svoju premiérovú "Trofej snehovej kráľovnej".



Vlhová bola v roku 2017 druhá za ďalšou slovenskou reprezentantkou Veronikou Velez-Zuzulovou, vlani ju zdolala jedine Mikaela Shiffrinová. Američanka má v chorvátskom stredisku rekordný počet štyroch triumfov rovnako ako Rakúšanka Marlies Raichová (rod. Schildová). Druhú priečku obsadila Vlhová aj v minulotýždňovom slalome v Lienzi, po ktorom zamierila do Vipitena.



"Boli sme v Taliansku, stihla som potrénovať slalom a aj paralelný obrovský slalom, ktorý bude (19. januára v Sestriere, pozn.). Zdravotne som na tom fajn, trošku stále bojujem s nohou, ale ináč je to v poriadku a som pripravená na sobotu," povedala Vlhová, ktorá sa s pretrvávajúcimi problémami s holennou kosťou musí vyrovnať na najdlhšom kopci v kalendári ženského slalomu SP: "Noha ma nelimituje, len stále tlačím do lyžiarky, takže každým dňom je to horšie a horšie. Uvidíme. Slalom je dlhý, ale cítim sa dobre a silná, takže pôjdem naplno až do konca."







Podujatie v Záhrebe patrí k najprestížnejším v seriáli a organizátori venujú náležitú pozornosť aj sprievodným akciám. Večer pred súťažou sa tradične koná slávnostné žrebovanie štartových čísel v skupinách 1-7 a 8-15, na ktorom si pretekárky namiesto lyžiarskych topánok mohli obuť korčule a absolvovať slalomovú trať na otvorenom klzisku na Námestí kráľa Tomislava v centre mesta. Shiffrinová ani Vlhová nevyužili túto možnosť a ako prvé dve ženy v hodnotení disciplíny prišli po červenom koberci. "Preteky sú možno výnimočné tou korunkou, ale osobne to nevnímam špeciálne," povedala Slovenka, ktorá si vyžrebovala jednotku, Američanka odštartuje so sedmičkou.



Vzhľadom na skorý januárový termín ide ešte o súčasť sviatočného programu v chorvátskej metropole, v tomto roku však atmosféru nedotváralo zimné počasie. Zo športovej stránky je dôležité, že s prípravou nebol problém na vrchu Sljeme, kde mali organizátori vhodné podmienky a už začiatkom týždňa informovali, že na zjazdovke je dostatočná vrstva snehu a nehrozí zrušenie súťaže ako v rokoch 2014 a 2016: "Nebola som na kopci, v piatok som mala voľno, takže ho uvidím až v sobotu. Čo som sa pýtala trénerov, povedali, že podmienky sú dobré a podklad je tvrdý. Myslím si, že to bude fajn. Verím si v každých pretekoch. Snáď sa budem cítiť dobre, nebudem robiť žiadne chyby a dopadne to čo najlepšie."