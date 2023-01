Vlhová šiesta po prvom kole obráku, viedla Grenierová

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára na šiestom mieste. V slovinskej Kranjskej Gore zaostávala za prekvapujúcou líderkou Valerie Grenierovou z Kanady o 36 stotín sekundy. Druhá bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová s mankom štyroch stotín, tretia a štvrtá priečka patrili Taliankam Federice Brignoneovej (+0,16) a vedúcej žene priebežnej klasifikácie disciplíny Marte Bassinovej (+0,24).





Pretekárkam zhoršovala jazdu znížená viditeľnosť, spodnou časťou sa pohybovala mierna hmla. Vlhová išla od úvodu razantne, dala si pozor na kritickú bránku pred prvým medzičasom, kde sa menil smer zjazdovky a po druhom sektore tesne viedla pred dovtedy vedúcou Gutovou-Behramiovou. Dolu bola trochu menej aktívna a v cieli sa zaradila na priebežnú tretiu pozíciu. Neskôr ju predbehli ešte tri pretekárky. "Myslím si, že to nebolo až také zlé. Mala som pocit, akoby to môžem viac atakovať. Išla som, čo to dá, ale viem, že môžem zajazdiť ešte lepšie. Takže to bude hlavný cieľ do 2. kola. Trať je super, mala som pocit, že na prehliadke to bolo ešte tvrdšie, počas 1. kola aj vplyvom tepla trať trochu povolila, ale podmienky sú super," uviedla pre JOJ Šport Vlhová.



V úvodnom kole prekvapila Grenierová, ktorá so štartovým číslom 12 zajazdila najlepší čas a prvýkrát v kariére sa dostala na čelo po 1. kole obráku. Pred 2. kolom (12.30 h) mali však šancu na triumf viaceré pretekárky, do niečo vyše pol sekundy sa zmestilo sedem lyžiarok. Líderka SP a víťazka predchádzajúcich piatich pretekov Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá útočila na svoje 82. víťazstvo a ženský rekord krajanky Lindsey Vonnovej, bola priebežne piata (+0,31). Výraznejšie zaostala obhajkyňa malého glóbusu Tessa Worleyová z Francúzska, na trati, ktorú staval jej tréner, zašla až 11. najlepší čas (+1,00).