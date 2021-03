Liensbergerová vyhrala záverečný slalom, Vlhová šiesta

Rakúska lyžiarka Katharina Lienbsergerová sa usmieva v cieli po jej víťazstve 2. kola slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 20. marca 2021. Slovenka Petra Vlhová získala veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Foto: TASR/AP

Lenzerheide 20. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára šiestu priečku. Týmto umiestnením na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide si zaistila titul celkovej víťazky SP. Zaostala o 3,15 sekundy za víťaznou Rakúšankou Katharinou Lienbsergerovou, ktorá získala malý glóbus. Druhá skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+1,24 s) a tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+1,95 s).Vlhová má pred nedeľným záverečným obrovským slalomom nepreklenuteľný 136-bodový náskok pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá v sobotu neštartovala.povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.Dvadsaťtriročná Liensbergerová sa na pódium nedostala v jedinom tohtosezónnom slalome SP, keď začiatkom marca skončila štvrtá v Jasnej. Pred týždňom sa vo švédskom Are dočkala premiérového triumfu v pretekoch SP. Hodnotenie disciplíny vyhrala o 35 bodov pred Shiffrinovou, Vlhová si v slalome pripísala ešte o tri body menej ako Američanka.povedala Rakúšanka pre portál laola1.at.Vlhovej stačilo na zisk veľkého glóbusu obsadiť akékoľvek bodované umiestnenie. Bojovala však aj o obhajobu malej sezónnej trofeje za slalom, pred záverečnou súťažou mala 22-bodový náskok pred Liensbergerovou, tretia Shiffrinová za ňou zaostávala o 37 bodov. Slovenka s číslom 6 odštartovala veľmi riskantne a už v tretej bránke spravila obrovskú chybu, po ktorej musela výrazne korigovať smer, aby nevypadla. Na trati sa udržala, ale rýchlosť už nedohnala a veľká strata na každom medzičase iba narastala. Z priebežnej šiestej priečky ju žiadna lyžiarka neodsunula, takže veľký glóbus mala stále na dosah, no bola to komplikácia v boji o malý. Za vedúcou Liensbergerovou zaostávala o 1,84 sekundy. Druhá bola Nórka Kristin Lysdahlová (+0,70 s) a na tretej pozícii figurovala Shiffrinová (+0,90 s).Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová s trojkou otvorila sled najväčších favoritiek. Na otvorenej a rytmickej trati išla agresívne a zároveň isto, vypracovala si solídne vedenie. Shiffrinová sa na trať vydala hneď po nej a hoci neurobila žiadnu viditeľnejšiu chybu, z vrchnej strmšej pasáže si nepriniesla rýchlosť, akú by potrebovala do zvyšku jazdy.Trať druhého kola narysoval rakúsky tréner. Pokiaľ by sa Vlhová vo výsledkovej listine posunula na druhé miesto, vybojovala by si slalomovú trofej bez ohľadu na meno víťazky. Už však neriskovala za každú cenu, v rytmicky postavených bránkach si čoskoro našla svoj rytmus a vyvarovala sa chýb. Po dojazde sa zaradila za Švédku Saru Hectorovú a v tomto momente sa už stala majiteľkou veľkého glóbusu. O osude malého sa rozhodovalo až do konca pretekov. Shiffrinová útočila na hranici rizika a v záverečných bránkach takmer až za ňou, zaváhanie vyplývajúce z agresívneho prejavu ustála a hodila rukavicu Rakúšanke. Tá sa nezľakla úlohy líderky ani rozbíjajúcej sa trate, opäť spojila dynamiku s istotou a najlepší čas dosiahla v oboch kolách.Vlhová chýbala na pódiu v druhom slalome za sebou po ôsmej priečke z Are.povedal Vlhovej brat Boris. Emócie lomcovali aj talianskym koučom: