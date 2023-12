Vlhová skončila druhá v obrovskom slalome, triumfovala Brignoneová

Tremblant 2. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotňajšom obrovskom slalome Svetlového pohára na druhom mieste. V kanadskom stredisku Tremblant nestačila iba na Talianku Federicu Brignoneovú, za ktorou zaostala o 21 stotín sekundy. V 2. kole zašla najlepší čas zo všetkých pretekárok. Pódium doplnila tretia Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,29).



Vlhová dosiahla jubilejné 70. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli. V tejto sezóne sa postavila už štvrtýkrát na pódium, v obrovskom slalome druhýkrát, keď predtým skončila tretia v ľadovcovej ouvertúre v Söldene. "Cítim sa dobre. Som rada, že som sa po druhom mieste v slalome v Killingtone mohla aj v obrovskom slalome ukázať v dobrej forme. Na snehu sa cítim isto, preto mi druhé kolo tak vyšlo," povedala 28-ročná Slovenka podľa servera laola1.at.



Brignoneová zaknihovala prvý triumf sezóny a celkovo 22. v kariére. Víťazstvo slávila veľmi emotívne. "Stále som nadšená z môjho výkonu v pretekoch. V druhom kole som sa v skutočnosti necítila optimálne, vedela som, že som urobila malú chybu a že sa to nedá napraviť. Vydala som zo seba to najlepšie, no nečakala som, že to bude stačiť na víťasztvo," vyznala sa 33-ročná Talianka.



Seriál SP zavítal prvýkrát do Tremblantu a organizátori sa museli vyrovnávať s náročnými podmienkami. V hornej časti svahu panovala hmla, pre ktorú jury odložila štart 1. kola o 15 minút. Pretekom však dala zelenú, i keď bolo vidno, že znížená viditeľnosť lyžiarky limituje a ich reakcie na bránky sú pomalšie. Vlhová so štartovým číslom šesť zašla v 1. kole štvrtý najlepší čas. V hmlistej pasáži si udržala odstup v prijateľných medziach (+0,11 s) a potom začala aktívnejšie pracovať. V porovnaní s predošlým obrovským slalomom v Killingtone predviedla živší výkon, v tretej pasáži bola najrýchlejšia zo všetkých a na treťom medzičase mala náskok šiestich stotín na priebežnú líderku Federicu Brignoneovú. V plochej dolnej časti, ktorá sa Talianke vydarila, však stratila a v cieli mala manko 0,40 s. Brignoneová bola po prvej jazde na čele, lebo na členitom svahu urobila najmenej chýb a dolu dokázala nabrať najvyššiu rýchlosť. Druhá Švédka Sara Hectorová na ňu stratila 11 stotín, tretia bola víťazka úvodných dvoch "obrákov" sezóny Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska (+0,35). Tesne za Vlhovú sa zaradila obhajkyňa veľkého glóbusu a líderka SP Mikaela Shiffrinová (+0,47).



V 2. kole hmla v hornej časti mierne ustúpila, väčšie problémy robila pretekárkam kritická ľavotočivá modrá bránka na zlome vo vrchnej strmine, kde si museli postrážiť nájazd. Profil trate "sedel" špecialistke na rýchlostné disciplíny Sofii Goggiovej, Talianka ukázala v dolnej polovici perfektný sklz a poskočila z deviatej pozície na konečnú siedmu. Top päťku odštartovala Shiffrinová, ktorej sa jazda vydarila a dostala sa priebežne na čelnú pozíciu. Vlhová zdvihla hodenú rukavicu, hore si postrážila kritickú modrú bránku a držala si tesný náskok pred rivalkou. V plochejšej časti mierne zaváhala, lenže to predtým aj Američanka, takže v cieli z toho bola najlepšia jazda 2. kola a s osemstotinovým náskokom išla do vedenia. Gutová-Behramiová nešla podľa predstáv a na Slovenku nestačila, zaradila sa až za Shiffrinovú, rovnako ako aj Hectorová. Brignoneová v kľúčovej pasáži skĺzla príliš nízko, ale išla agresívne a potom si už držala dobrú stopu. V cieli mala na Vlhovú k dobru 21 stotín a mohla oslavovať.



Pretekárky čaká druhý obrák v Tremblante v nedeľu (17.00/20.00).