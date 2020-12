Vlhová skončila tretia v obrovskom slalome v Courcheveli

Talianska lyžiarka Marta Bassinová oslavuje v cieli po jej víťazstve 2. kola sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courcheveli 12. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Víťazná talianska lyžiarka Marta Bassinová (uprostred) pózuje na pódiu s druhou Švédkou Sarou Hectorovu (vľavo) a treťou Slovenkou Petrou Vlhovou (vpravo) po 2. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courcheveli 12. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Výsledky obrovského slalomu SP v Courcheveli:



1. Marta Bassinová (Tal.) 2:19,03 min,

2. Sara Hectorová (Švéd.) +0,46 s,

3. Petra VLHOVÁ (SR) +0,59,

4. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,70,

5. Federica Brignoneová (Tal.) +1,93,

6. Katharina Liensbergerová +2,00,

7. Stephanie Brunnerová (obe Rak.) +2,26,

8. Michelle Gisinová +3,09,

9. Lara Gutová-Behramiová (obe Švaj.) +3,39,

10. Ricarda Haaserová (Rak.) +3,45



Celkové poradie SP (po 5 z 34 súťaží):



1. VLHOVÁ 420 bodov,

2. Bassinová 258,

3. Gisinová 207,

4. Liensbergerová,

5. Shiffrinová po 175,

6. Brignoneová 168

Poradie v obrovskom slalome (2 z 9):



1. Bassinová 200 bodov,

2. Brignoneová 125,

3. VLHOVÁ 120,

4. Hectorová 98,

5. Gisinová 82,

6. Gutová-Behramiová 61



Courchevel 12. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila tretia v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli. Neudržala náskok po prvom kole, upevnila si však vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu, na ktorého čele má už 420 bodov. Zvíťazila Talianka Marta Bassinová o 46 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovu a o 0,59 s pred Vlhovou.Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka obsadila tretie miesto aj v úvodnom tohtosezónnom "obráku" v Söldene, kde takisto triumfovala Bassinová. Medzitým si Vlhová pripísala víťazstvá v dvoch slalomoch v Levi aj paralelnom obrovskom slalome v Lechu. Štvrtý úspech za sebou nepridala, hoci sa s výrazným náskokom usadila na čele už po prvom kole. O 49 stotín sekundy viedla pred Bassinovou, Američanka Mikaela Shiffrinová na priebežnom treťom mieste zaostala o 0,65 s. Vo francúzskom stredisku v noci nasnežilo približne 40 centimetrov a husté sneženie s hmlou komplikovali viditeľnosť aj v deň pretekov. Vlhová sa na mäkkú a rozbitú trať vydala so štartovým číslom 1 a jej silový a dravý štýl platil v náročných podmienkach. V dynamickej jazde sa dokázala vyvarovať väčších chýb, jeden záklon ustála vďaka svojim fyzickým parametrom a čas nestratila ani miernou chybou v prechode zo strminy do záverečnej roviny.Ďalšie lyžiarky mali na veľmi zatočenej trati novozélandského trénera problémy a ani jednej sa nepodarilo v prvom kole konkurovať slovenskej reprezentantke. Bassinová bola najbližšie z prenasledovateliek, no aj ona zaostala takmer o pol sekundy. Okrem Shiffrinovej sa pod sekundu zmestili už len Hectorová (+0,74 s) a Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+0,98 s).V druhom kole padla ešte hustejšia hmla. Na podmienky doplatila Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorej vypla lyža na jednej z nerovností. Naopak, Hectorová prehovorila do výsledkovej listiny výrazným spôsobom, keď predviedla druhú najrýchlejšiu druhú jazdu a zaradila sa na vedúcu priečku. S prudkými zmenami rytmu, ktoré nachystal rakúsky tréner, sa nevyrovnala Shiffrinová, do cieľa prišla s veľkou stratou 1,24 s na Hectorovú a klesla mimo pódiové umiestnenia. Bassinová bola ešte rýchlejšia, dokázala skĺbiť agresívny prejav s eliminovaním chýb a na výkon tejto dvojice Vlhová nestačila. Hneď v úvode prišla o veľkú časť náskoku, od druhého medzičasu už zaostávala, jej manko narastalo až do cieľa, kde sa však udržala na pódiu.V elitnej trojke skončila vo všetkých súťažiach tejto zimy. "" povedala Vlhová pre RTVS. Obrovský slalom je na programe aj v nedeľu (9.30/12.30): "Dvadsaťštyriročná Bassinová dosiahla tretie víťazstvo na podujatiach SP, všetky má na konte v tejto disciplíne. "" povedala Talianka v prvej televíznej reakcii. Figuruje na čele hodnotenia "obráku", v ktorom je Slovenka tretia so ziskom 120 bodov. V celkovom poradí SP je Bassinová najbližšia prenasledovateľka Vlhovej s odstupom 162 bodov.