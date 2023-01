Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

výsledky sobotného slalomu SP žien v Špindlerovom Mlyne:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:33,85 min., 2. Lena Dürrová (Nem.) +0,60 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,31, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +1,56, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,89, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,94, 7. Leona Popovičová (Chor.) +2,23, 8. Hanna Aronssonová Elfmanová (Švéd.) +2,26, 9. Franziska Gritschová (Rak.) +2,73, 10. Ana Buciková (Slovin.) +2,74



celkové poradie SP (po 27 z 39 súťaží): 1. Shiffrinová 1617 b., 2. VLHOVÁ 946, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 906, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 688, 5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 675, 6. Holdenerová 647



poradie v slalome (po 8 z 11): 1. Shiffrinová 705, 2. Holdenerová 530, 3. VLHOVÁ 510, 4. Swennová-Larssonová 360, 5. Dürrová 335, 6. Aronssonová Elfmanová 224

Špindlerov Mlyn 28. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne štvrté miesto. V českom stredisku zaostala za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou o 1,56 sekundy. Američanka slávila 85. triumf v prestížnom seriáli a už iba jeden jej chýba k vyrovnaniu absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka (86). Druhá skončila Nemka Lena Dürrová (+0,60), tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,31).Shiffrinová dosiahla po dvoch triumfoch v obrovskom slalome v Kronplatzi tretie víťazstvo za sebou. Celkovo to bolo jej 11. prvenstvo v sezóne, piate v slalome a upevnila si vedúce postavenie v celkovom poradí SP. Pred druhou Vlhovou má momentálne náskok 671 bodov. Vedie aj priebežnú klasifikáciu disciplíny o 175 bodov pred Holdenerovou a 195 pred treťou Vlhovou.uviedla pre AP Shiffrinová, ktorá práve v Špindlerovom Mlyne debutovala pred 12 rokmi vo SP vo veku 15 rokov." povedala po svojom rekordnom 52. víťazstve v slalome.Vlhovej ušlo pódium o 25 stotín sekundy.povedala 27-ročná Slovenka pre ČT Sport.Po 1. kole patrilo Vlhovej tretie miesto. So štartovým číslom 3 nemala v úvode svojej jazdy optimálny rytmus, našla ho až po prvom medzičase. V druhom sektore zajazdila najrýchlejší čas zo všetkých pretekárok a v cieli mala napokon manko 46 stotín na Shiffrinovú. Američanka predviedla v prvom kole najlepšiu jazdu, líderka celkového poradia SP i disciplíny išla čisto a dokázala v správnych chvíľach pustiť lyže. Medzi Vlhovú a Shiffrinovú sa vkliesnila ešte Nemka Lena Dürrová, ktorá strácala na vedúcu ženu 29 stotín.V 2. kole na priamejšie postavenej trati zaútočila zo štvrtej pozície Holdenerová, ktorá sa dokázala posunúť na pódium. Vlhová sa opäť rozbiehala pomalšie, hore mala problémy a počas jazdy sa kontinuálne znižoval jej náskok na vedúcu Švajčiarku. Olympijská šampiónka z Pekingu a víťazka predchádzajúceho slalomu vo Flachau postupne zrýchlila hnaná početnými slovenskými fanúšikmi, no zaváhala pri prejazde do roviny a v cieli sa napokon zaradila o 25 stotín za Holdenerovú. Dürrová vydarenou jazdou hodila rukavicu Shiffrinovej, suverénka sezóny si však udržala nervy a zvíťazila, napriek miernej chybe v hornej časti.Súťaž bola náhradou za neuskutočnené druhé preteky v chorvátskom Záhrebe. V nedeľu sa pôjde v Krkonošiach druhý slalom (9.15/12.15).dodala Vlhová.