Vlhová suverénne viedla po 1. kole slalomu v Záhrebe

Záhreb 4. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po odjazdení úvodnej pätnástky 1. kola utorkového slalomu Svetového pohára. V Záhrebe viedla jasne o 64 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá sa vrátila do súťažného kolotoča po prekonaní ochorenia COVID-19. Priebežne tretia bola Švačiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,81 s.



Na kopci Sljeme panovalo jarné počasie s teplotami približne 8°C, čo sa podpísalo pod kvalitu podložky. Organizátori ju pred pretekmi solili a poliali vodou. Počas pretekov znepríjemňoval jazdy aj silný nárazový vietor, ktorý zavial na trať veľké množstvo lístia. Vlhová na ňu vyrazila ako prvá, od úvodu našla veľmi dobrý rytmus, vyhla sa väčším problémom a v strednej časti ešte zrýchlila. V cieli bolo jasné, že obhajkyňa veľkého glóbusu nastavila latku veľmi vysoko. "Som celkom spokojná, neboli tam žiadne výrazné chyby. Snažila som sa púšťať lyže, lebo som vedela, že sneh je agresívnejší, keďže je v ňom veľa soli. S prvým kolom som spokojná," uviedla Vlhová pre JOJ Šport: "Listy na trati mi až tak neprekážali, skôr samotný vietor. Nevedela som sa ani udržať na štarte, vietor šiel oproti, snažila som sa od štartu zohnúť, aby som nenaberala veľa vzduchu. Aj tak som trochu stratila. Potom som sa snažila ísť moju jazdu. Myslím si, že jednotka bola pre mňa šťastná, s každým ďalším číslom sa trať stále viac rozbíjala. To bol môj plán - čo najviac využiť jednotku na štarte, aby som si pred 2. kolom vytvorila veľký náskok. Lebo v 2. kole to bude veľký boj."



Podujatie v chorvátskej metropole sa konalo bez prítomnosti divákov. SP žien sa borí s rozširovaním nákazy, v Záhrebe pre pozitívne testy neštartovali Rakúšanky Franziska Gritschová a Magdalena Eggerová a ani Švajčiarky Camille Rastová, Aline Daniothová a Melanie Meillardová, s ktorými Vlhová trénovala.