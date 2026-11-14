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Vlhová trinásta po 1. kole slalomu v Levi
Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene.
Autor TASR
Levi 14. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postúpila do druhého kola slalomu Svetového pohára na podujatí vo fínskom Levi. V úvodnej časti sobotňajších pretekov obsadila 14. miesto so stratou 1,44 sekundy na líderku Emmu Aichnerovú z Nemecka. Druhá bola Lara Colturiová z Albánska so stratou 36 stotín a tretia Zrinka Ljutičová z Chorvátska s mankom 0,88 s.
Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát. Tento raz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca priebežne najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu. Do cieľa nakoniec prišla s mankom 1,44 sekundy na najlepšiu v prvom kole Aichnerovú.
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.
„Chutilo to veľmi dobre som, som šťastná, že som tu a že mám za sebou prvé kolo,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport. „Cítila som sa tak niečo medzi. Tá rovina celkom fajn, ale v tej strmej časti som bola trošku pasívna, trošku tuhá. Len som čakala, čo príde. Cítila som, že nejdem dobre a tam sa odrazila aj tá strata. Ale je to fajn, som rada, že som späť a v druhom kole sa budem snažiť vylepšiť tie chyby, ktoré viem, že som robila. S trénerom sme sa zhodli, že je to tam na tesno. Viem, kde som urobila chyby a pokúsim sa ísť dobre druhú jazdu a uvidíme, ako to dopadne. Veľmi sa teším z privítania divákov a snažím sa z toho brať motiváciu. Som šťastná, že môžem byť tu, tá cesta bola náročná a chcem si to užiť,“ uviedla Vlhová po svojom slalomovom návrate do SP.
Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát. Tento raz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca priebežne najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu. Do cieľa nakoniec prišla s mankom 1,44 sekundy na najlepšiu v prvom kole Aichnerovú.
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.
„Chutilo to veľmi dobre som, som šťastná, že som tu a že mám za sebou prvé kolo,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport. „Cítila som sa tak niečo medzi. Tá rovina celkom fajn, ale v tej strmej časti som bola trošku pasívna, trošku tuhá. Len som čakala, čo príde. Cítila som, že nejdem dobre a tam sa odrazila aj tá strata. Ale je to fajn, som rada, že som späť a v druhom kole sa budem snažiť vylepšiť tie chyby, ktoré viem, že som robila. S trénerom sme sa zhodli, že je to tam na tesno. Viem, kde som urobila chyby a pokúsim sa ísť dobre druhú jazdu a uvidíme, ako to dopadne. Veľmi sa teším z privítania divákov a snažím sa z toho brať motiváciu. Som šťastná, že môžem byť tu, tá cesta bola náročná a chcem si to užiť,“ uviedla Vlhová po svojom slalomovom návrate do SP.