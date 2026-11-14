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Vlhová trinásta po 1. kole slalomu v Levi

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Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usmieva počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v Bratislave v piatok 9. októbra 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene.

Autor TASR
Levi 14. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postúpila do druhého kola slalomu Svetového pohára na podujatí vo fínskom Levi. V úvodnej časti sobotňajších pretekov obsadila 14. miesto so stratou 1,44 sekundy na líderku Emmu Aichnerovú z Nemecka. Druhá bola Lara Colturiová z Albánska so stratou 36 stotín a tretia Zrinka Ljutičová z Chorvátska s mankom 0,88 s.

Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát. Tento raz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca priebežne najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu. Do cieľa nakoniec prišla s mankom 1,44 sekundy na najlepšiu v prvom kole Aichnerovú.

Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.

Chutilo to veľmi dobre som, som šťastná, že som tu a že mám za sebou prvé kolo,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport. „Cítila som sa tak niečo medzi. Tá rovina celkom fajn, ale v tej strmej časti som bola trošku pasívna, trošku tuhá. Len som čakala, čo príde. Cítila som, že nejdem dobre a tam sa odrazila aj tá strata. Ale je to fajn, som rada, že som späť a v druhom kole sa budem snažiť vylepšiť tie chyby, ktoré viem, že som robila. S trénerom sme sa zhodli, že je to tam na tesno. Viem, kde som urobila chyby a pokúsim sa ísť dobre druhú jazdu a uvidíme, ako to dopadne. Veľmi sa teším z privítania divákov a snažím sa z toho brať motiváciu. Som šťastná, že môžem byť tu, tá cesta bola náročná a chcem si to užiť,“ uviedla Vlhová po svojom slalomovom návrate do SP.
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