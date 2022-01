SKVELÁ VLHOVÁ triumfovala v slalome v Kranjskej Gore

Na snímke víťazná slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore 9. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore 9. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky slalomu SP v Kranjskej Gore:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:44,29 min,

2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,23 s,

3. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +1,06,

4. Lena Dürrová (Nem.) +1,29,

5. Ana Buciková (Slov.) +1,65,

6. Alison Nullmeyerová (Kan.) +2,15,

7. Katharina Truppeová +2,46,

8. Katharina Gallhuberová (obe Rak.) +2,50,

9. Erin Mielzynská (Kan.) +2,63,

10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,67



Celkové poradie SP (po 19 z 37 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 866 bodov,

2. VLHOVÁ 831,

3. Sofia Goggiová (Tal.) 657,

4. Hectorová 568,

5. Holdenerová 408,

6. Federica Brignoneová (Tal.) 407



Poradie v slalome (6 z 9):

1. VLHOVÁ 580 bodov,

2. Shiffrinová 340,

3. Holdenerová 321,

4. Katharina Liensbergerová (Rak.) 262,

5. Dürrová 252,

6. Michelle Gisinová (Švaj.) 187

Kranjska Gora 9. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v nedeľnom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore. Dosiahla 25. víťazstvo a 52. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. V slovinskom stredisku predstihla o 23 stotín sekundy Švajčiarku Wendy Holdenerovú, tretie miesto obsadila Švédka Anna Swennová Larssonová s výrazným odstupom 1,06 s. Američanka Mikaela Shiffrinová nedokončila druhé kolo.Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne v slalome dominuje. Zvíťazila už v piatej zo šiestich súťaží, postupne sa radovala dvakrát v Levi, raz v Lienzi aj v novom roku v Záhrebe. Jedine v Killingtone ju zdolala domáca Shiffrinová. V Kranjskej Gore uspela Vlhová aj predvlani, celkovo slávila sedemnáste slalomové víťazstvo v kariére. Z možných 600 bodov získala 580 a suverénne vedie hodnotenie disciplíny, pred druhou Shiffrinovou má obrovský náskok 240 bodov. O malý glóbus môže prísť už iba v teoretickej rovine. Pôjdu sa ešte tri súťaže a na zisk trofeje jej stačí jedno tretie miesto. V celkovom poradí SP vedie Američanka pred Slovenkou už iba o 35 bodov.povedala Vlhová vo vysielaní Eurosportu. Stúpa aj v historických tabuľkách, 25. triumfom sa na šestnástej priečke ženského poradia vyrovnala Švajčiarke Marii Walliserovej a Rakúšanke Michaele Dorfmeisterovej. V historickom rebríčku slalomových víťazstiev je Vlhová už šiesta spoločne so Švédkou Anjou Pärsonovou.Slovenská reprezentantka si už v prvom kole vytvorila dobrú východiskovú pozíciu na boj o prvenstvo. Na trať, ktorú postavil jej švajčiarsky tréner Mauro Pini, vyrazila ako šiesta v poradí. Na medzičasoch si držala tesný náskok pred Holdenerovou, no v záverečnom úseku mierne stratila a zaradila sa len o osem stotín sekundy za súperku. Shiffrinová odštartovala hneď za Slovenkou, zaostala za ňou o sedemnásť stotín a aj ona sa držala v tesnom závese za priebežnou líderkou (+0,25). Preteky nedokončila Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá dostala "špicara" už vo štvrtej bránke. Ako druhá zo žrebovanej pätnástky vypadla Češka Martina Dubovská. V Slovinsku sa pôvodne malo súťažiť v Maribore, podujatie presunuli do Kranjskej Gory pre teplé počasie. Aj v náhradnom dejisku však mala trať ďaleko od ideálu, viaceré lyžiarky vrátane Vlhovej s ňou v prvom kole mali problémy.Aj keď sa v druhom kole podmienky pre najlepšie slalomárky o čosi zlepšili, trať bola stále dosť hrboľatá. Doplatila na to Shiffrinová, ktorá išla veľmi dynamicky, budovala si viac než sekundový náskok, ale spravila veľkú chybu a vyradil ju "špicar". Vlhová nemala až taký presvedčivý štart, no vďaka svojim fyzickým parametrom sa vyrovnala s náročnými podmienkami a svoju jazdu vygradovala, najlepším časom druhého kola sa suverénne dostala na čelo. Holdenerová jej dokázala konkurovať takmer po celej dĺžke svahu, v súčte však prevýšili Vlhovej schopnosti medzi najhustejšími bránkami. Švajčiarka naďalej čaká na premiérové víťazstvo v slalome SP, hoci si pripísala už 29. pódiové umiestnenie v tejto disciplíne.Najbližší slalom je na programe už v utorok 11. januára v Schladmingu (18.00/20.45), preteky tam presunuli pre vysokú sedemdňovú incidenciu prípadov ochorenia COVID-19 vo Flachau.