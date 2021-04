Petra Vlhová ukončila spoluprácu s trénerom Magonim

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ukončila spoluprácu s trénerom Liviom Magonim. Oznámila to v utorok na svojom faceobooku. Taliansky kouč ju v sezóne 2020/2021 doviedol k zisku veľkého glóbusu pre celkovú víťazku Svetového pohára.







Magoni trénoval Vlhovú od roku 2016. V sezóne 2019/2020 získala pod jeho vedením malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny. Na MS vybojovala v individuálnych súťažiach päť medailí. "Bola to dlhá a náročná cesta za tým, čo sme si všetci tak neskutočne želali. Nakoniec sa sen stal skutočnosťou a ja držím v rukách veľký glóbus. Úžasných 5 rokov s tebou Livio, počas ktorých som sa veľa naučila. Som nesmierne vďačná za tvoj čas, tvoju nekonečnú energiu, perfekcionizmus a nádej, ktorú si do mňa neustále vkladal. Jedny dvere sa zatvárajú, tisíc ďalších sa otvára a my si musíme iba správne vybrať. No tentokrát každý tie svoje," uviedla Vlhová na svojom facebooku.