Vlhová je držiteľkou veľkého glóbusu, Shiffrinová: Úplne zaslúžene

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje s veľkým kryštáľovým glóbusom za celkové prvenstvo Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 21. marca 2021. Foto: TASR/AP

Lenzerheide 21. marca (TASR) - Petra Vlhová si v nedeľu prebrala veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok. V dejisku finálového podujatia vo švajčiarskom Lenzerheide zaznela krátko po 15-tej hodine slovenská hymna.Dvadsaťpäťročná Vlhová triumfovala v konečnom poradí prestížneho seriálu so ziskom 1416 bodov. Na pódiu ju pri vyhodnotení doplnili dve Švajčiarky, druhú pozíciu obsadila Lara Gutová-Behramiová (1256) a tretia bola Michelle Gisinová (1130). Rozdiel medzi prvými dvoma lyžiarkami napokon nebol taký tesný po zrušení zjazdu a super-G a po tom, ako Gutová-Behramiová nedokončila prvé kolo záverečného obrovského slalomu.Obe súperky si pripísali šesť víťazstiev, no Vlhová skončila so 160-bodovým náskokom.povedala Slovenka, ktorá si mohla vychutnať slávnostný ceremoniál. Vlani jej pre pandémiu koronavírusu a zrušenie podujatí vo švédskom Are a talianskej Cortine d'Ampezzo prišli malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny až poštou domov do Liptovského Mikuláša.zdôraznila Vlhovej americká rivalka Mikaela Shiffrinová pre RTVS.