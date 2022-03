Vlhová uznala kvality Shiffrinovej: „Bol to pekný súboj“

Courchevel/Meribel 17. marca (TASR) - Petra Vlhová má pred sebou už len dve disciplíny vo finále Svetového pohára. Pôjde do nich s vedomím, že veľký glóbus celkovej víťazky už má jej rivalka Mikaela Shiffrinová. Slovenská lyžiarka chce však potvrdiť titul slalomovej kráľovnej sezóny.



Vlhová obsadila vo štvrtkovom super-G vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel nebodované 17. miesto a v zostávajúcich dvoch pretekoch finále SP už nemôže dostihnúť svoju veľkú americkú rivalku. "S mojou jazdou nie som veľmi spokojná, mohlo to byť lepšie. Ale podmienky boli už ťažké a tento super-G mi nesadol, bolo to viac zjazdové ako technické. Ale bojovala som, dala som do toho všetko napokon to dopadlo takto," povedala Vlhová pre TASR.



Vlhová vyrazila na trať ako predposledná so štartovým číslom 21. Už na úvodnom medzičase výraznejšie zaostávala a jej strata sa postupne zvyšovala. Do cieľa prišla s mankom 1,39 sekundy na víťazku Ragnhild Mowinckelovú z Nórska. To jej stačilo na 17. miesto. "Myslím si, že dnes bola výhoda mať nižšie číslo, trať bola čoraz viac rozbitá. Snažila som sa podať svoj výkon, ale takto to dopadlo a sezóna je rozhodnutá. Chcem si užiť posledné dvoje preteky," dodala Vlhová.



Pred záverečnými disciplínami tak už nemá šancu dotiahnuť stratu v celkovom poradí SP, k dispozícii je maximálne možný 200-bodový zisk. "Myslím si, že Mikaela mala úžasné dva dni. Potvrdila, že jej to právom patrí. Po olympiáde, keď ju všetci odpisovali, tak ja som vedela, čo je v nej. Podala tu úžasné výkony, bol to pekný súboj."



Vlhová chce vo Francúzsku potvrdiť aspoň triumf v slalome, v tejto disciplíne získala už v predstihu malý glóbus. "Samozrejme, že to chcem potvrdiť, aby som bola čo najrýchlejšia. Ale všetko je otvorené."



Z Courchevelu sa lyžiarky presunú na slalom a obrovský slalom do Meribelu, počasie by sa nemalo výrazne zmeniť. V oboch strediskách je teplo do 15 stupňov Celzia. "Podmienky nie sú ideálne, ale nie sú úplne zlé. Ale treba bojovať s tým ako to je, vyšlo to takto," uzavrela Vlhová.







