Vlhová v 1. kole obr. slalomu v Kronplatzi deviata, na čele Gisinová

Kronplatz 26. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po úvodnej dvadsiatke 1. kola utorňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára na deviatej priečke. V talianskom Kronplatzi zaostávala za vedúcou Švajčiarkou Michelle Gisinovou o 1,49 sekundy. Druhá bola Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,56 s) a tretie miesto patrilo domácej reprezentantke Federice Brignoneovej (+0,68 s).



Vlhová sa na veľmi členitú a zmrznutú trať vydala s číslom 3. Od štartu sa snažila ísť agresívne, bolo to však na úkor ľahkosti v oblúkoch. Okolo niektorých brán brzdila a nedokázala zrýchľovať, jej manko narastalo až do cieľa. Rozhodovalo sa v spodnej pasáži, kde súperky postrácali na Gisinovú najviac. O jedinú stotinu za Brignoneovú sa zaradila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, pod sekundu sa zmestili ešte Francúzka Tessa Worleyová a Slovinka Meta Hrovatová, ktorá sa z druhej žrebovanej skupiny 8-15 vyšvihla na priebežnú šiestu pozíciu.



Zo siedmej priečky vyrazí do 2. kola (13.30 h) Talianka Marta Bassinová. Aj v Kronplatzi začala svojím čistým štýlom, ktorým slávila úspech v štyroch z piatich doterajších tohtosezónnych "obrákov", no neskôr sa nechala rozhodiť a zelené čísla sa zmenili na odstup 1,09 sekundy.