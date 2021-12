Vlhová piata v obrovskom slalome, triumfovala Hectorová

Courchevel 22. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v stredajšom obrovskom slalome Svetového pohára piate miesto. Vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Švédskou Sarou Hectorovou o 1,24 sekundy. Na druhej priečke skončila s odstupom 35 stotín Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak upevnila vedenie v celkovom poradí SP, tretia bola Talianka Marta Bassinová (+0,60).



Hectorová slávila druhé víťazstvo v pretekoch SP, predtým triumfovala ešte v decembri 2014 v obrovskom slalome v rakúskom Kühtai. "Je to úžasné. Niečo neuveriteľné, sama som z toho prekvapená. Nemôžem tomu uveriť. Som hrdá na moje výkony tu vo Francúzsku. Dnes som bojovala, bolo to skutočne ťažké, no podarilo sa mi to a som veľmi šťastná," vyznala sa v cieli 29-ročná Švédka, ktorá v utorkovom prvom obrovskom slalome v Courcheveli skončila druhá za Shiffrinovou. O deň neskôr si s Američankou pozície vymenili.



Stredajšia súťaž bola náhradou za zrušené preteky v americkom Killingtone. Vlhová, ktorá skončila v prvom "obráku" v Courcheveli na štvrtom mieste, opäť otvorila preteky so štartovým číslom 1. Od úvodu si - až na menšie zaváhanie po prvom medzičase - držala líniu a nastavila konkurencieschopné medzičasy. V zavretých bránach trochu viac tlačila na lyže a neskoro uvoľňovala oblúk, do dolnej časti však zobrala dobrú rýchlosť a po 1. kole sa zaradila na piatu pozíciu. Za vedúcou Hectorovou zaostávala o 59 stotín sekundy. Švédka bola od prvého medzičasu v zelených číslach a suverénnou jazdou sa dostala do vedenia. Priebežne druhá bola domáca Tessa Worleyová (+0,11 s), tretia priečka patrila Shiffrinovej (+0,34). Líderka SP sa nevyhla zaváhaniam, na niektoré brány išla príliš priamo. Pred Vlhovú sa zaradila ešte Bassinová, ktorá bola štvrtá s mankom 0,39 s.



Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka predviedla v 2. kole podobnú jazdu. Začala explozívne, držala si dobrú stopu, no v strmine mala mierne problémy. Stále sa však pohybovala v zelených číslach a v cieli predstihla dovtedy vedúcu Poľku Maryna Gasienica-Danielovú o 12 stotín. Následne ju Bassinová prekonala o 0,64 s a potom išla do vedenia aj Shiffrinová. Američanka riskovala, predviedla agresívnu jazdu, ale opäť aj s chybami. Dala tak šancu konkurentkám. Kým Worleyová tlak domáceho prostredia neuniesla a klesla o tri priečky, Hectorová si udržala pevné nervy, predviedla parádnu jazdu na hranici rizika a dočkala sa po siedmich rokoch vytúženého triumfu.



"Musím ešte potrénovať, dnes som vyfasovala," povedala Vlhová pre JOJ Šport. "Každopádne, som tam, stále bojujem, dávam zo seba maximum. Bohužiaľ, tentoraz to nevyšlo na pódium. Strácam strašne veľa hneď po štarte, na prvých 15 bránkach strácam na konkurentky pol sekundy. Dnes som v druhom kole strácala od začiatku do konca, trať bola rozbitá, nevedela som sa tak prispôsobiť ako ostatné pretekárky. Nezostáva nič iné, ako ďalej trénovať a postupne sa najlepším priblížiť." Slovenská reprezentantka dopriala Hectorovej triumf po dlhom čakaní: "Veľmi sa z toho teším. Sara už v utorok ukázala, že lyžuje veľmi dobre a dnes to potvrdila. Prvé miesto jej právom patrí." Vlhová sa teraz presúva do Talianska, kde strávi Vianoce, po nich sa presunie do rakúskeho Lienzu, kde pretekárky čaká obrovský slalom (28. decembra) a slalom (29. decembra).