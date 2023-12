Vlhová v 1. kole obrovského slalomu stratila 0,40 s na Brignoneovú

Tremblant 2. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po elitnej pätnástke 1. kola sobotňajšieho obrovského slalomu Svetlového pohára na štvrtej priečke. V kanadskom Tremblante zaostávala za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o štyri desatiny sekundy. Druhá Švédka Sara Hectorová stratila na líderku 11 stotín, priebežne tretia bola víťazka úvodných dvoch obrákov sezóny Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska (+0,35).



Kalendár SP prvýkrát zavítal do tohto kanadského strediska a organizátori sa museli vyrovnávať s náročnými podmienkami. V hornej časti svahu panovala hmla, pre ktorú jury odložila štart 1. kola o 15 minút. Napokon však dala pretekom zelenú, i keď bolo vidno, že znížená viditeľnosť lyžiarky limituje a ich reakcie na bránky sú pomalšie. Ako prvá vyšla na trať Gutová-Behramiová, v červenom drese bojovala s podmienkami a arytmickou traťou a v cieli nebola so svojou jazdou úplne spokojná. Na jej výkon potom nestačili domáca Valerie Grenierová a ani obhajkyňa veľkého glóbusu a líderka SP Mikaela Shiffrinová, ale Brignoneová i Hectorová ju prekonali. Talianka sa dostala do vedenia, keďže urobila najmenej chýb a v dolnej časti výrazne zrýchlila.



Vlhová vyštartovala s číslom šesť, v hmlistej pasáži udržala odstup v prijateľných medziach (+0,11 s) a potom začala aktívnejšie pracovať. V porovnaní s predošlým obrovským slalomom v Killingtone predviedla živší výkon a na treťom medzičase mala dokonca náskok šiestich stotín na Brignoneovú. V plochom závere, ktorý sa Talianke vydaril, však stratila a v cieli mala manko 0,40 s. Pred 2. kolom (20.00 SEČ) tak bola v hre o medailové stupne.