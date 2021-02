Vlhová v 1. kole slalomu druhá: Mohla som ísť rýchlejšie

Cortina d'Ampezzo 20. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole sobotného slalomu na majstrovstvách sveta na druhom mieste. V Cortine d'Ampezzo zaostávala o 30 stotín sekundy za vedúcou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová s mankom 1,24 s. Do šesťdesiatky 2. kola (13.30 h) sa prebojovala druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová na priebežnej 43. priečke (+7,66 s).



Súťaž otvorila Liensbergerová, povzbudená medailami z prechádzajúcich dvoch štartov na šampionáte. Na rytmickej trati a tvrdej podložke na slalomovom svahu Druscie A išla dynamicky a s ľahkosťou, čo jej vynieslo priebežné vedenie. Vlhová odštartovala hneď po nej s číslom 2, takisto išla bez viditeľnejšej chyby. Na všetkých medzičasoch mierne zaostávala, no s Liensbergerovou sa v prvom kole vyprofilovali ako jasné kandidátky na zlato. "Uvedomujem si, že som mohla ísť ešte rýchlejšie. Podmienky však nie sú ľahké, takže je to v poriadku. Už teraz to bolo náročné a druhé kolo nebude o nič jednoduchšie," citoval 25-ročnú slovenskú reprezentantku portál laola1.at.



Američanka Mikaela Shiffrinová predviedla až príliš opatrnú, strnulú jazdu. Jej manko neustále narastalo a v cieli sa vyšplhalo až na 1,30 sekundy, čo štvornásobnú obhajkyňu titulu dostalo na štvrtú pozíciu so sekundovým odstupom na Vlhovú. Ešte väčšia pohroma postihla ďalšiu spolufavoritku Michelle Gisinovú zo Švajčiarska, ktorá po špicari vypadla už za úvodným medzičasom. Jej krajanka Holdenerová uzavrela elitnú žrebovanú sedmičku a zaradila sa o šesť stotín pred Shiffrinovú.