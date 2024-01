Vlhová v Jasnej s najvyššími ambíciami: Viem narábať s tlakom

Jasná 18. januára (TASR) - Petru Vlhovú čaká po rokoch 2016 a 2021 tretia účasť na podujatí Svetového pohára v Jasnej a rovnako ako pred tromi rokmi aj teraz vstupuje do pretekov s tými najvyššími ambíciami. Slovenská lyžiarka sa naladila na domáci slalom triumfom v Kranjskej Gore a druhým miestom vo Flachau a vysoké ciele má aj v obrovskom slalome, ktorý pod Chopkom v roku 2021 vyhrala.



"Pamätám si, že obrák vtedy dopadol na výbornú. Pritom sa mi v ňom predtým nedarilo, trápila som sa, nevedela som získať správny pocit na lyžiach, vôbec som nejazdila dobre, aj sebavedomie išlo trochu dolu. Prišli sme však do Jasnej, neurobila som nič zvláštne, ale zrazu to prišlo a dokázala som podať skvelé výsledky. V slalome to bolo tesné (druhé miesto, pozn. red.). Ten víkend mi naozaj vyšiel, veľmi som sa z toho tešila. Samozrejme, preteky sa konali v covidových časoch, bolo to trochu iné. Zvíťaziť v Jasnej bolo niečo neuveriteľné, jeden z mnohých snov, ktorý som chcela počas kariéry dosiahnuť," uviedla Vlhová počas štvrtkovej online tlačovej konferencie.



Liptovská rodáčka je v Jasnej doma. Svah dokonale pozná, má na ňom najazdené kilometre: "Trénovala som v Jasnej aj pred slalomom vo Flachau. Svah veľmi dobre poznám, vlastne už od detstva, najazdila som tu x kilometrov. Ale je dobré si ho vyskúšať pred pretekmi. Samozrejme, je to určitá výhoda. Mám dostatok skúseností. Trať bude náročná, obrák tu je celkom dlhý, špeciálne prechod od Priehyby dole, zákruta a posledná časť budú veľmi náročné. Verím, že podmienky sa do víkendu zlepšia, pretože teraz prší." Pre dážď nemohla Vlhová vo štvrtok ani trénovať na svahu, takže zostala na izbe, absolvovala len ľahší tréning a regenerovala: "Verím, že počasie sa v piatok umúdri a dáme už tréning na kopci."



Oba doterajšie slalomy SP v Jasnej vyhrala Mikaela Shiffrinová, s ktorou Vlhová aj v tejto sezóne bojuje o malý krištáľový glóbus. V priebežnom poradí disciplíny zaostáva za americkou rivalkou o 25 bodov. Slovenská reprezentantka sa po Flachau vrátila aj na druhé miesto v celkovej klasifikácii SP, v nej stráca na Shiffrinovú 227 bodov. "Nemám to tak v hlave, že po dvoch víťazstvách Mikaely v Jasnej by som jej to chcela teraz vrátiť. Ak by som sa na to zamerala, skončilo by sa to presne opačne. Beriem to tak, že raz vyhrá ona, raz ja. Sústredím by sa iba na svoj výkon. Po víkende budem spokojná s tým, ak podám moje jazdy. Aby som si mohla povedať, že som dala do toho všetko, urobila maximum a nerobila chyby. Ak podám najlepší výkon a nevyjde to na víťazstvo, budem to akceptovať."



V Kranjskej Gore či Flachau jej fandilo množstvo slovenských fanúšikov, ktorú ju prišli naživo podporiť. Mohla si tak čiastočne užiť "domácu" atmosféru. Preteky na materskom svahu v Jasnej však budú o niečom inom. Pod Chopok sa chystá 12.000 divákov, ktorí budú od svojej hviezdy čakať top výsledok. "Chcem im odkázať, aby mi držali palce, hlavne nech si to užijú. Budú to špeciálne preteky pred špeciálnou atmosférou, ja sa budem snažiť podať čo najlepší výkon." S očakávaním verejnosti však narastá aj tlak: "Samozrejme, vnímam ho. Keď niekto povie, že tlak nevníma, nehovorí celkom pravdu. Taký Peťo Sagan vníma tlak viac flegmaticky. Ja ten stres mám, je to o tom, ako sa s ním vyrovnám. Keby som to na seba brala všetko, tak sa zrútim a ani sa nepostavím na štart. Viem už s tým narábať," zdôraznila olympijská víťazka z Pekingu. Pomohlo jej, že už do Kranjskej Gory či Flachau prišlo veľa fanúšikov. "Tým pádom mi akoby vytvorili domáce podmienky. Bolo to špeciálne. Vidím množstvo slovenských vlajok, každý sa chce so mnou fotiť. Snažím sa však brať preteky v Jasnej ako všetky ostatné. Pred súťažou žijem akoby v bubline, potrebujem sa koncentrovať, je mi kvázi jedno, čo sa deje okolo. Až v deň pretekov to začnem celé vnímať. Teším sa, že budem pretekať doma, ale snažím sa to oddialiť do poslednej chvíle, aby som nebola v strese už teraz, inak by som nemala silu dať sa dokopy. Budem sa to snažiť užiť, ale v prvom rade sa chcem sústrediť na môj výkon."



Na víťazky v Jasnej čaká unikátna korunka, každá z nich je zložená z 1144 kusov kamienkov a váži 474 gramov. Organizátori tým napodobnia dekorovanie Snehovej kráľovnej zo Záhrebu. "Aj keď pretekárka povie, že nie je korunkový typ, každá chce tú korunku získať. Je to prestíž, čerešnička na torte. Získať korunku v Záhrebe je niečo špeciálne, je to náročný slalom, kto ho vyhrá, ukáže, že je výborný pretekár. Mrzelo ma, že sa v tejto sezóne nešiel. Je pekné, keď človek získa za odmenu aj niečo vecné, ale primárne idem za víťazstvom. Raz, keď budem bilancovať kariéru, budem spomínať najmä na zážitky, emócie, ľudí okolo seba." Vlhová by víťaznú korunku rada získala v oboch víkendových súťažiach - obrovský slalom sa pôjde v sobotu (9.30/13.00), slalom v nedeľu (9.30/12.15). "Jasné, že viac si verím v slalome. Myslím si, že v ňom mám momentálne obrovské sebavedomie. Jazdím naozaj skvelo. Ale obrák tiež nie je na zahodenie, cítim sa v ňom veľmi dobre. Verím, že aj v ňom môžem zamiešať karty."



Tréner Mauri Pini vníma, že jeho zverenka je v dobrej forme. V tomto nastavení ju chce spoločne s celým tímom držať až do víkendových pretekov: "Nie je dôvod meniť naše rutiny. Petrina forma rástla a teraz je na nás, aby sme čo najlepšie zmanažovali jej čas. Nie je dovolené, aby sme robili chyby. Oddych, regenerácia, strava - všetko treba presne naplánovať. Budeme sa u Petry snažiť, aby sme po mentálnej, fyzickej i technickej stránke všetko správne načasovali." Pini verí, že domáce prostredie nebude na príťaž, ale z neho bude Vlhová ťažiť: "Je úžasné, koľko slovenských fanúšikov prišlo na predchádzajúce preteky. Verím, že množstvo priaznivcov v Jasnej ju nedostane pod tlak, ale naopak, že dav bude s nami a že to dokážeme pretransformovať do pozitívnej atmosféry."



Pini toho počas svojej lyžiarskej i trénerskej kariéry "preskákal" mnoho. Atmosféru, akú slovenskí fanúšikovia vytvárajú Vlhovej vo Svetovom pohári a aká sa chystá v Jasnej, môže iba ťažko s niečím porovnať: "Keď som trénoval Španielku Mariu Jose Riendu Contrerasovú a začala dosahovať pódiové umiestnenia, zažila krajina boom. Španielske lyžovanie si dlho nepamätalo také výsledky, naposledy 40 rokov predtým Francisco Fernandez Ochoa. Ľudia šaleli, bola to explózia. Podobný pocit ako teraz som zažil so švajčiarskymi chlapcami v Adelbodene či Wengene. Keď tam domáci vyhrajú, je to explózia. Podobnosť so švajčiarskymi a slovenskými fanúšikmi vidím aj v tom, že oba rešpektujú ostatných pretekárov a podporujú kohokoľvek."