Vlhová v Jasnej s výhodou domácej trate, od stredy pôjde na lyže

Jasná 1. marca (TASR) - Pre Petru Vlhovú je výhoda, že si pred podujatím Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej mohla zatrénovať aj na súťažnej trati. Asistent trénera Matej Gemza zdôraznil, že v zahraničí takúto možnosť nemá. Slovenská lyžiarka môže cez víkend 6. a 7. marca získať v obrovskom slalome a slalome 200 bodov, v celkovom poradí SP zaostáva za vedúcou Švajčiarkou Larou-Gutovou Behramiovou o 187 bodov.



Dvadsaťpäťročná Vlhová má v pondelok oddychový deň doma, o deň neskôr absolvuje kondičný dvojfázový tréning a od stredy sa pustí na lyže. "Vždy sa teším, keď môžem prísť domov, len sa bojím, aby som sa príliš neuvoľnila. Stále mám na pamäti, že na mňa čaká ešte veľa pretekov. Budem mať môj režim a úplne sa koncentrovať. Mrzí ma, že fanúšikovia nemôžu prísť do Jasnej, žiaľ, takáto je situácia. Verím, že mi budú držať palce pri obrazovkách, aby som dosiahla čo najlepšie výsledky," povedala slovenská reprezentantka, ktorá trénovala v Jasnej už minulý týždeň.



"Na každej trati je výhoda, keď si ju vie vyskúšať. Športová pamäť sa oživí výraznejšie, pre nás je tu jediná možnosť vyskúšať si súťažnú trať pred pretekmi. V zahraničí nemáme túto šancu, keď to nevyužijeme doma, tak nikdy," povedal Gemza a zhodnotil vystúpenia Vlhovej v rýchlostných disciplínach v talianskom stredisku Val di Fassa: "Nebolo to jednoduché, všetci sme tam boli prvýkrát, museli sme sa zoznámiť s prostredím. Nemali sme veľké oči, nakoniec Peťa oba zjazdy zvládla na hranici svojich možností. Čakali sme trošku viac od super-G, nevypálilo to najlepšie."



Vlhová obsadila v dvoch zjazdoch 9. a 12. miesto, v super-G na 32. priečke nebodovala. Teraz sa zameria na technické disciplíny. "Máme v pláne jeden deň trénovať obrovský slalom. Robíme všetko, aby sa to zlepšovalo, v tréningoch je dobrá, v pretekoch to nejde tak dobre. Ťažko povedať, či je to únava. Ideme z pretekov na preteky, je to náročnejšie, ale fyzicky je v poriadku, už je to len o nastavení hlavy. Ciele sú vysoké, koľko z 200 bodov sa nám podarí docieliť, uvidíme počas víkendu," dodal Gemza.



Hoci je v Liptove doma, Slovenka musí byť počas podujatia v hoteli rovnako ako ďalšie pretekárky. Najviac, 14 pretekárok pricestuje z Talianska, Švajčiarky priletia do Popradu a priamo do dejiska sa v stredu alebo vo štvrtok helikoptérou prepraví Američanka Mikaela Shiffrinová. "Perfektne sme pripravili tréningovú trať, súťažnú sme zatraktívnili malými vlnami zo štartu obrovského slalomu. Zákruta na Priehybe je ináč klopená, asi ten oblúk budú stavať odlišne ako po minulé roky. Cieľ sme pri veľkom množstve snehu, ktoré je túto zimu, dali rovno. Myslím si, že je to výborné," povedala športová riaditeľka podujatia SP Jana Palovičová.