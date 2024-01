Vlhová v náročných podmienkach štvrtá: Problém bol mokrý sneh

Prečítajte si aj: Vlhová obsadila 4. miesto v obrovskom slalome, triumfovala Grenierová



Kranjska Gora 6. januára (TASR) - Podmienky obrovského slalomu alpských lyžiarok v Kranjskej Gore komplikoval v sobotu dážď i pomerne vysoké teploty. Slovenská pretekárka Petra Vlhová obsadila na podujatí Svetového pohára štvrté miesto po tom, ako mala v úvodnom kole najlepší čas. Na víťaznú Kanaďanku Valerie Grenierovú stratila 61 stotín sekundy.Vlhová išla do úvodnej jazdy s číslom dva, ťažila tak z nerozbitej trate a Federicu Brignoneovú z Talianska prekonala o 0,02 sekundy. Dvojicu už nedokázala predstihnúť žiadna zo zvyšných lyžiarok vrátane hviezdnej Mikaely Shiffrinovej, ktorá skončila siedma s mankom 0,98 sekundy.opísala druhé kolo Vlhová. Nepriaznivé podmienky v slovinskom stredisku komplikovali aj prípravu a lyžiarky boli prvýkrát na kopci Podkoren 3 až v ostrej sobotňajšej jazde.povedala 28-ročná lyžiarka k podmienkam v príprave. Na záver poďakovala aj slovenským fanúšikom, ktorí mali v Kranjskej Gore početné zastúpenie:Boj o víťazstvo bol pre Vlhovú dôležitý vzhľadom na predošlý výsledok v Lienzi. V prvom kole obrovského i klasického slalomu sa nezmestila do najlepšej desiatky. V rakúskom stredisku nakoniec obsadila siedme a piate miesto.zhodnotil tréner Mauro Pini počínanie svojej zverenky.Vlhová padla v hodnotení "obráku" o jednu priečku a momentálne figuruje na piatej pozícii. Sobotňajšia víťazka Grenierová ju predstihla o šesť bodov a preskočila aj Švédku Saru Hectorovú. Celková líderka Shiffrinová si napriek deviatemu miestu udržala pohodlný náskok pred Brignoneovou a Vlhovou. V nedeľu je v rovnakom stredisku na programe slalom so štartom prvého kola o 9.30 h.