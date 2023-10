Vlhová v úvodnej súťaži tretia, triumf Gutovej-Behramiovej

Celkové poradie SP a obrovského slalomu (po prvej súťaži):



1. Gutová-Behramiová 100 bodov,

2. Brignoneová 80,

3. VLHOVÁ 60,

4. Hectorová 50,

5. Bassinová 45,

6. Shiffrinová 40



Sölden 28. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v prvej súťaži novej sezóny zjazdárskeho Svetového pohára na treťom mieste. V sobotnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene potvrdila pozíciu z prvej jazdy. Na víťazku Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú stratila 14 stotín sekundy. Tesne druhá bola Talianka Federica Brignoneová. (+0,02).Slovenka vyrovnala svoje maximum na rakúskom ľadovci Rettenbach z rokov 2020 a 2021, pripísala si 67. pódium vo SP. Gutová-Behramiová sa pustila v druhom kole razantne, zvládala prechod z oblúku do oblúku a v cieli mala dominantný náskok viac ako sekundu na dovtedajšiu líderku Martu Bassinovú. Tretie víťazstvo v Söldene si tesne udržala pred Brignoneovou, ktorá v konečnom súčte stratila iba dve stotiny sekundy. Švajčiarka predviedla v druhom kole najrýchlejšiu jazdu a dosiahla 38. víťazstvo v kariére. Osamostatnila sa na 7. priečke v počte triumfov vo SP. Američanka Mikaela Shiffrinová skončila v prvých pretekoch sezóny šiesta (+1,40 s).Vlhová sa v prvom kole postavila na štart ako piata a od úvodu držala správnu líniu. Na prvom medzičase mala totožný čas so Švédkou Sarou Hectorovou. Najlepšie jej vyšla strmina, v ktorej uplatnila svoju agresivitu a vytvorila si náskok troch desatín. Dvadsaťosemročnej Slovenke sa však nepodarilo udržať tempo na rovine, čo môže byť spôsobené kondíciou po chorobe. V prvom kole zvíťazila Brignoneová. Talianka mala pred druhou Hectorovou polsekundový náskok. Američanka Mikaela Shiffrinová bola piata (0,75 s).Slovenská zjazdárka sa do druhej jazdy pustila odvážne. V hornej časti zaostávala za vedúcou Švajčiarkou, keď robila iba drobné chybičky. Druhú polovicu už mala lepšiu a v cieli mala na Gutovú-Behramiovú stratu 14 stotín sekundy.uviedla Vlhová po druhom kole pre RTVS.Druhá Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do 2. kola. Do cieľa prišla s mankom 9,09 sekundy na víťazku a pôvodne obsadila 51. miesto, no po diskvalifikácii Nórky Ragnhild Mowinckelovej zo 6. priečky pre použitie nepovoleného vosku sa posunula o priečku vyššie.povedala v cieľových priestoroch do kamier RTVS Jančová.