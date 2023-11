Vlhová vedie po 1. kole slalomu Svetového pohára v Levi

Levi 11. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole úvodného slalomu sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi viedla v sobotu o 18 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, tretia bola obhajkyňa veľkého i malého glóbusu Mikaela Shiffrinová z USA (+0,42). Ďalšie pretekárky už výrazne zaostávali, štvrtá Rakúšanka Katharina Liensbergerová mala manko 1,02 sekundy na Slovenku.



Vlhová, ktorá štartovala s číslom sedem, našla od úvodu skvelý rytmus a na druhom medzičase mala náskok 0,58 s na Dürrovú. Z tempa ju nevyhodilo ani malé zaváhanie na prechode do strminy, po nej mala stále k dobru 35 stotín na Nemku. Päťnásobná víťazka z Levi a tretia dáma minulej slalomovej zimy sa vyvarovala veľkých chýb, udržala si vysoké tempo až do cieľa a dostala sa do vedenia. Olympijská víťazka z Pekingu potvrdila, že jej tento svah sedí.



"Išla som to, čo sme trénovali. Cítila som sa dobre, akurát som si postrážila nájazd do strminy a potom som nešla tak, ako som chcela ísť. Takže to musíme vylepšiť. Teším sa, že mi prvé kolo vyšlo a že som po ňom prvá. Uvidíme, čo bude v 2. kole, všetko je otvorené," uviedla pre JOJ Šport Vlhová. To, že štartovala až so sedmičkou, nepovažovala na tejto trati za nevýhodu: "Podmienky sú výborné. Takže to, či som štartovala na začiatku, alebo na konci prvej skupiny, bolo dnes jedno."



Po 1. kole sa k nej tesne priblížila iba Dürrová, ktorá si dokázala držať tesnú líniu v zatvorených bránkach a prekonala dovtedajšiu líderku Shiffrinovú. Američanka so štvorkou začala sľubne, terénne nerovnosti ju veľmi nerozhodili a neustále zvyšovala náskok. Vlaňajšia dvojnásobná víťazka z Levi mala v cieli 1,66 s k dobru na Švajčiarku Wendy Holdenerovú, napokon ju však ešte dve konkurentky zdolali.



Druhé kolo bolo na programe o 13.00 SEČ. V nedeľu sa pôjde v Levi druhý slalom (10.00/13.00).