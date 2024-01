Vlhová po 1. kole slalomu vo Flachau na čele: Boli tam drobné chyby

Flachau 16. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po elitnej tridsiatke 1. kola utorňajšieho nočného slalomu Svetového pohára. V rakúskom Flachau viedla o sedem stotín sekundy pred obhajkyňou veľkého i malého glóbusu Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia bola Anna Swennová-Larssonová zo Švédska (+0,52 s). Menej ako sekundu strácala už len jej krajanka Sara Hectorová s mankom 92 stotín.



Vlhová odštartovala ako obhajkyňa víťazstva na prestížnom podujatí pod umelým osvetlením. Minulý rok triumfovala so šestkou a rovnaké číslo si vyžrebovala aj tentoraz. V prvej časti jej dlhšie trvalo, kým chytila rytmus, ale mala takmer totožný čas ako Shiffrinová. Na ďalších medzičasoch ťažila z ľadového povrchu, ktorý je optimálny pre Vlhovej agresívny štýl a mala náskok 16 stotín. V záverečnej pasáži však bola o niečo pomalšia ako jej najväčšia rivalka a v cieli mala len minimálny náskok, čo sľubovalo veľký boj v druhom kole. Američanka predviedla dynamickú jazdu od prvého oblúku bez výraznejších chýb a v cieli mala k dobru priepastných 1,19 sekundy pred dovtedajšou líderkou Lenou Dürrovou. Nemku predbehli aj ďalšie štyri pretekárky, najlepšou z nich bola Swennová-Larssonová s vydarenou prvou časťou slalomu, ale v druhej uberala na agresivite a preto činí jej strata na Vlhovú až viac ako polsekundu.



"Môj pocit nebol zlý, ale boli tam drobné chyby, kde som stratila niekoľko stotín. Snažila som sa ísť naplno, pretože trať bola ľahká. Trocha mi robil problém sneh, no nakoniec je z toho prvé miesto. Teším sa, že prvé kolo dopadlo dobre. V druhom to bude boj," uviedla Vlhová v rozhovore pre RTVS.



Shiffrinová má minimálnu stratu na Slovenku a v druhom kole chce zaútočiť na piaty triumf na zjazdovke Hermanna Maiera: "Som spokojná s prvým kolom. Bola som šťastná, keď som prišla do cieľa. Myslím si, že som dobre lyžovala, mala som dobre načasované oblúky. Tento kopec je pre mňa výzva, pretože sú tu vlny a špeciálne, keď nemám žiadnu spätnú väzbu od dievčat predo mnou."



Z prvej sedmičky nedokončili pre špicar ďalšia Američanka Paula Moltzanová aj Chorvátka Leona Popovičová. Nedarilo sa ani domácim pretekárkam, Katharina Huberová a Katharina Gallhuberová rovnako neprišli do cieľa. Najlepšou z Rakúšaniek bola Katharina Liensbergerová na 5. priečke, no s viac ako sekundovou stratou.



Druhé kolo bolo na programe o 20.45 SEČ.