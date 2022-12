Vlhová viedla po 1. kole slalomu pred Holdenerovou a Shiffrinovou

Sestriere 11. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po elitnej pästnástke 1. kola nedeľného slalomu Svetového pohára. V talianskom Sestriere viedla o 24 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, líderka SP i priebežnej klasifikácie disciplíny Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala priebežne na treťom mieste (+0,33).



Vlhová, ktorá skončila tretia v sobotnom obrovskom slalome, sa so štartovým číslom 5 nevyvarovala na ľadovej trati v úvode drobným chybám. Ešte na druhom medzičase mala manko 41 desatín na dovtedy vedúcu Holdenerovú. Olympijská šampiónka z Pekingu a obhajkyňa malého glóbusu však v zatvorených bránach v strednej strmine našla správny rytmus, svoj výkon postupne vygradovala, dolu pustila lyže a do cieľa prišla so štvrťsekundovým náskokom.



Rovnako ako v sobotu sa tak 27-ročná Slovenka po polovici súťaže usadila v pozícii líderky. "Pravdupovediac, ten pocit nebol úplne ideálny, ale myslím si, že to bolo spôsobené podmienkami. Sú trošku náročnejšie. Popravde, bola som trochu prekvapená, keď som zistila v cieli, že som prvá. Nemala som úplne najlepší pocit, ale snažila som sa robiť to, čo mám a bol z toho nakoniec najlepší čas 1. kola. Prvú polovicu dňa som odviedla na jednotku, teraz je potrebné zregenerovať, dobre si oddýchnuť, lebo cítiť únavu, slalom je veľmi dlhý. Uvidíme, ako to v druhom kole dopadne," povedala Vlhová pre JOJ Šport.



Na jej čas nestačila ani Shiffrinová, ktorá sa zaradila až za Švajčiarku. Do sekundy sa zmestila ešte Nemka Lena Dürrová (+0,49) a Švédka Anna Swennová-Larssonová (+0,77). Česká reprezentantka Martina Dubovská, ktorá vyrastala na Liptove, zaostávala za Vlhovou o 1,83 s.