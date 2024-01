Vlhová viedla po 1. kole slalomu v Kranskej Gore

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová viedla po elitnej pätnástke 1. kola nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore za ňou s odstupom 26 stotín nasledovali na druhom mieste spoločne Nemka Lena Dürrová a Chorvátka Leona Popovičová. Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová úvodné kolo nedokončila.



Slovenka ako jediná spomedzi pretekárok štartového poľa vyhrala slalom v Kranjskej Gore dvakrát (2020, 2022). Pretekárky po sobotnom obrovskom slalome čakali v 1. kole mierne odlišné podmienky. Daždivé počasie vystriedal sneh a výhodu čerstvej trate mala so štartovým číslom jeden Vlhová. Dvadsaťosemročná Slovenka predviedla plynulú jazdu, pričom najväčší náskok na svoje prenasledovateľky si vypracovala už na prvom medzičase, ktorý prešla najrýchlejšie z elitnej skupiny. Vlhová zotrvala na čele aj po finiši prvej šestice, no najviac sa očakávalo, ako jej dokáže sekundovať Američanka Mikaela Shiffrinová.



Líderka celkového poradia SP so štartovým číslom sedem zaostala na prvom úseku až o 47 stotín. Koncentráciu stratila aj v nasledujúcom sektore, v ktorom vypadla a z Kranjskej Gory tak odíde bez pódiového umiestnenia. Shiffrinová naposledy nedokončila slalom SP práve v Kranjskej Gore, keď v roku 2022 vypadla v 2. kole.



Druhé kolo bolo na programe od 12.30 SEČ.