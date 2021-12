Famózna Petra Vlhová triumfovala v slalome v Lienzi

Na snímke slovenská lyžiarka Pera Vlhová v prvom kole slalomu žien Setového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi v stredu 29. decembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Pera Vlhová oslavuje v cieli víťazstvo po druhom kole slalomu žien Setového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi v stredu 29. decembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Pera Vlhová oslavuje na pódiu víťazstvo v slalome žien Setového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi v stredu 29. decembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej Igor Vlha oslavuje jej víťazstvo po druhom kole slalomu žien Setového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi v stredu 29. decembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky slalomu SP v Lienzi:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:42,10 min,

2. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,51, 2

3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,68,

4. Katharina Truppeová (Rak.) +0,78,

5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,04,

6. Katharina Gallhuberová (Rak.) +1,40,

7. Camille Rastová (Švaj.) +1,48,

8. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,49,

9. Laurence St-Germainová (Kan.) +1,52,

10. Sara Hectorová (Švéd.) +1,60



Celkové poradie SP (po 16 z 37 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 750 bodov,

2. Sofia Goggiová (Tal.) 657,

3. VLHOVÁ 615,

4. Hectorová 424,

5. Federica Brignoneová (Tal.) 407,

6. Ramona Siebenhoferová (Rak.) 341



Poradie v slalome (4 z 9):



1. VLHOVÁ 380,

2. Shiffrinová 260,

3. Liensbergerová 202,

4. Holdenerová 191,

5. Lena Dürrová (Nem.) 178,

6. Gisinová 161

Lienz 29. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová suverénne triumfovala v stredajšom slalome Svetového pohára. Dosiahla 23. víťazstvo a jubilejné 50. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. V rakúskom Lienzi predstihla o 51 stotín sekundy domácu Katharinu Liensbergerovú, tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová s odstupom 0,68 s.Vlhová zvíťazila v pätnástom slalome v kariére SP, v tejto sezóne už v treťom zo štyroch. Premožiteľku nenašla v oboch súťažiach vo fínskom Levi, jedine v americkom Killingtone skončila druhá. Na čele hodnotenia disciplíny je so ziskom 380 bodov, v celkovom poradí SP zostala so 615 bodmi na tretej pozícii.povedala Vlhová v prvej televíznej reakcii.Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka nemala v slalome svoju najväčšiu rivalku Mikaelu Shiffrinovú. Američanka ju ako jediná dokázala v tejto sezóne zdolať, v Lienzi však nemohla štartovať po pozitívnom teste na koronavírus. Len svoj prvý slalom po prekonaní ochorenia COVID-19 absolvovala úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne a obhajkyňa malého glóbusu Liensbergerová.Vlhová so štartovým číslom 4 sa od prvých bránok vrhla do jazdy so svojou typickou agresivitou a zároveň si držala ideálnu stopu. Vyšla jej predovšetkým vrchná pasáž, v ktorej si vypracovala najväčší náskok, a hoci po druhom medzičase z neho čosi stratila, záverečnú strminu si postrážila a zostala v zelených číslach. Po prvom kole viedla o osem stotín sekundy pred Gisinovou, priebežne tretia bola Liensbergerová s odstupom 0,27 s. Rakúšanke v druhej polovici trate chýbali sily a nedokázala udržať dynamiku z hornej časti. Na štvrtú pozíciu sa zaradila Švajčiarka Camille Rastová so štartovým číslom 17, ktorá zaostala o 53 stotín sekundy. Pod šesť desatín sa zmestila ešte Nórka Mina Fürst Holtmannová s 25-kou (+0,58 s).V druhom kole však mohli Vlhovú v úlohe topfavoritky za štandardných okolností ohroziť len Gisinová a Liensbergerová. Domáca lyžiarka opäť začala veľmi dravo, v dolnej pasáži jej znova ubúdali sily, ale z kresla vedúcej ženy stihla odsunúť krajanku Katharinu Truppeovú, ktorá sa najrýchlejšou druhou jazdou vyšvihla na štvrtú priečku. Gisinová sa v úvode nechala rozhodiť, svoju jazdu skonsolidovala, no v súčte dvoch kôl sa zaradila tesne za Liensbergerovú. Slovenka si dávala pozor v nebezpečných úsekoch, v tých, ktoré to umožňovali, sa naopak snažila tlačiť. Svoj výkon vygradovala a v cieli sa tešila s vyše polsekundovým náskokom.