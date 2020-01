Vlhová vo Flachau opäť s dvojkou, v pondelok si vyskúšala svah

Flachau 13. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bude obhajovať víťazstvo vo Flachau s rovnakým číslom, s akým sa v prestížnom nočnom slalome Svetového pohára radovala pred rokom. Na pondelňajšom žrebe si opäť vytiahla dvojku, s ktorou vlani zdolala Američanku Mikaelu Shiffrinovú o pätnásť stotín sekundy.



Odvtedy zvíťazila Vlhová nad Shiffrinovou medzi najhustejšie postavenými bránkami ešte raz, a to v predchádzajúcej súťaži. Podarilo sa jej to v prvý januárový víkend s priepastným rozdielom 1,31 s. Už 24 slalomov SP za sebou nepozná inú víťazku ako Shiffrinovú alebo Vlhovú. Američanka triumfovala devätnásťkrát, jej slovenská súperka päťkrát. Ich nadvládu neprelomila žiadna lyžiarka, odkedy 10. januára 2017 zvíťazila Frida Hansdotterová práve vo Flachau. Bývalá švédska reprezentantka sa tentoraz podieľala iba na sprievodnom programe, keď sa predstavila v exhibícii legiend na Zjazdovke Hermanna Maiera.



Práve legendárny Rakúšan si ako prvý vyskúšal svah, na ktorom sa budú v utorok (18.00/20.45 h) preháňať súčasné lyžiarky a bojovať o trofej Salzburskej princeznej snehového vesmíru, ako aj o rekordné dotácie v ženskom kalendári SP. Pre víťazku je oficiálne vypísaných 76.716,90 švajčiarskych frankov, čo je v prepočte viac než 70.000 eur. "Vždy sa sem rada vraciam a teraz to bolo špeciálne, keďže minulý rok som tu vyhrala. Mám dobré pocity. Svah aj podmienky sú dobré, už je len otázka, ako to zajtra postavia cez tie vlny. Flachau je špecifické tým, že je tu veľa vĺn. V Rakúsku sú kvalitné preteky, sú aj dosť striktní, ale starajú sa o všetko, takže nemôžem povedať nič zlé," povedala 24-ročná Slovenka, ktorá po páde v nedeľnej alpskej kombinácii v susednom stredisku Altenmarkt-Zauchensee neutrpela žiadne zranenie. Vo Flachau si na rozdiel od Záhrebu vyskúšala súťažný svah deň pred pretekmi v rámci voľného lyžovania.



S vyžrebovanou dvojkou, ktorá jej vlani priniesla šťastie po dvoch vypadnutiach v prvom kole v rokoch 2017 a 2018, môže Vlhová vyrovnať počin Veroniky Velez-Zuzulovej. Bývalá slovenská reprezentantka triumfovala vo Flachau dvakrát za sebou, dokázala to dokonca v rozpätí štyroch dní v januári 2016. Proti však bude trojnásobná miestna víťazka Shiffrinová (2013, 2014, 2018), ktorá tento rok prišla o Trofej Snehovej kráľovnej v chorvátskej metropole a v Rakúsku sa bude snažiť o návrat na najvyšší stupienok. Vlani skončila za Vlhovou na druhom mieste s číslom štyri, s ktorým bude štartovať aj v tomto roku...





