Vlhová vyhrala finálový slalom v Soldeu

Soldeu 18. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Dosiahla tak druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a 28. triumf v kariére. Druhá bola Chorvátka Leona Popovičová (+0,43 s), pre ktorú to bolo premiérové pódium v kariére. Tretia skončila víťazka veľkého glóbusu Mikaela Shiffrinová z USA so stratou 86 stotín sekundy.



Vlhová mala silný začiatok a navýšila náskok na Popovičovú, ktorá predviedla rozvážnu jazdu v druhej časti a prekvapivo predstihla hviezdnu Shiffrinovú. Slovenka v tomto úseku mierne chybovala, no v nasledujúcom udržala stratu na úrovni ôsmich stotín, zvládla prechod do prudkej technickej časti a prišla si po triumf.



"Víťazstvo chutí naozaj výborne. Som naozaj šťastná, že som vyhrala po takejto sezóne, ktorá bola ako na hojdačke. Prvé kolo bol naozaj boj, nemala som najlepší pocit a bola som prekvapená z prvého miesta. Chybu v druhej jazde som si na chvíľu uvedomila, ale hneď som pokračovala, pretože trať je dlhá. Miestami som strácala rovnováhu, ale bojovala som až do cieľa. Keď som videla číslo jeden, bolo to neopísateľné," neskrývala slovenská pretekárka radosť v rozhovore pre JOJ Šport.



Po šiestich rokoch triumfovala vo finále SP a v celkovom hodnotení disciplíny obsadila tretie miesto. Na druhú Wendy Holdenerovú zo Švajčiarska jej chýbalo pätnásť bodov, pričom malý glóbus mala už pred pretekmi istý Shiffrinová. "Za mojím titulom je veľa tvrdej práce, celý tím a mnoho kvalitných výsledkov. Som naozaj vďačná a hrdá," uviedla v rozhovore pre FIS americká pretekárka, ktorá vyrovnala rekord Lindsey Vonnovej v počte pódiových umiestnení (137). Absolútne najlepší zápis drží Švéd Ingemar Stenmark, na "bedni" stál 155-krát.



Preteky poznačili zhoršené podmienky - sneženie i rozbitá trať. Vypadli napríklad Rakúšanka Katharina Liensbergerová, tohtoročná majsterka sveta v slalome Laurence St-Germainová z Kanady a po chybe na druhej bránke mala tvrdý pád Rakúšanka Franziska Gritschová. Jazda naopak vyšla šiestej Nemke Jessice Hilzingerovej (+2,41), ktorá bola po úvodnej jazde na poslednom 22. mieste, či siedmej Martine Dubovskej so stratou +2,49 s.